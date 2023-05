Do džínů více investují muži, nejčastěji se do Česka dováží z Bangladéše

Praha - Džíny patří v Česku mezi nejprodávanější kousky oblečení. Oblibě se těší především úzký střih, poptávka je ale v posledních měsících také po rozšířených nohavicích. Více do džínů investují muži, tvoří základ jejich šatníku. Vedle džínových šortek, bund či sukní obchody nabízejí i boty, klobouky a kabelky ze stejného materiálu. Češi jsou ale ve výběru spíše konzervativní. Vyplývá to z informací prodejců, které ČTK oslovila. Džíny se do Česka nejčastěji dovážejí z Bangladéše, Pákistánu nebo Turecka. Hodnota importu loni dosáhla přibližně 1,95 miliardy korun, v meziročním srovnání vzrostla asi o 44 milionů korun, uvádí Český statistický úřad (ČSÚ). Od chvíle, kdy Levi Strauss dostal v roce 1873 patent na džíny, tehdy pracovní kalhoty pro zlatokopy, dnes uplynulo 150 let.

V obchodech Zoot loni džíny tvořily šest procent obratu, firma jich prodala kolem 100.000 kusů. Zákazníci za ně utrácí přes 1000 korun, řekla manažerka sortimentu Simona Poláková. "Džíny jsou u nás na předních příčkách v oblíbenosti v dámském i pánském sortimentu," dodala. Pozornost se podle ní obrací k džínům s vyšším sedem a rozšířeným střihům, vytrácí se naopak zájem o roztrhané džíny, uvedla.

Na trendy však Češi reagují se zpožděním, proto nové kousky firma do nabídky zařazuje pomaleji, řekla Poláková. Trh s džínami je podle ní stabilní, jde o nenahraditelnou součást šatníku. "Mění se maximálně střihy či odstín, ale jinak předpokládáme, že džíny zůstanou nesmrtelné," dodala.

V kategorii pánských kalhot tvoří džíny na Glami.cz aktuálně 80 procent všech nákupů, řekla manažerka značky Eliška Hynková. U žen to za letošní leden až duben bylo kolem 63 procent, doplnila. V letních měsících podle ní prodeje džínů klesají ve prospěch vzdušnějších materiálů, jako je len a bavlna. Mezi vyhledávané modely patří také rovný a cargo střih, uvedla. "Popularitě se ale stále těší i skinny či slim kalhoty, kterých nejsme ochotni se vzdát," dodala Hynková. Z barev je podle ní nejžádanější modrá, černá a bílá.

Na Glami.cz je také dlouhodobě zájem o džínové bundy, řekla Hynková. "Podíl prodejů na celkové kategorii dámských bund se meziročně v dubnu zvýšil ze 14 procent na 33 procent, u těch pánských z 20 procent na 40 procent," řekla. V trendu jsou podle ní rovněž džínové maxi sukně, košile, vesty nebo kabelky. "Když pozorujeme letošní denimovou vlnu podobnou 90. létům, o budoucnost džín se opravdu nebojíme," uvedla.

Na e-shopu Zalando.cz jsou džíny jednou z největších kategorií. Téměř polovinu prodejů džínů letos tvoří kalhoty úzkého střihu, zájem o ně je dvakrát větší než v případě rovného střihu. Džíny lidé čím dál častěji nosí i do kanceláří, kde se ještě před pandemií koronaviru začal dress code uvolňovat, řekli zástupci Zalanda. "Jejich popularitu lze pozorovat napříč lety, kdy tento kousek nosila řada ikon, jako například princezna Diana, James Dean nebo Madonna," uvedli.

Zalando podle nich spustilo virtuální zkušební kabinky. Zákazníci si v nich mohou vytvořit svého 3D avatara a zjistit, jak jim džíny a jiné kousky oblečení sedí. "Na vytvořeném avataru se totiž zobrazí tepelná mapa s vyznačením, kde jsou džíny těsné nebo volné," doplnili.

Z Česka se naopak loni vyvezly džíny za 475 milionů korun, meziročně hodnota klesla zhruba o 175 milionů korun, uvádí ČSÚ. V údajích jsou zahrnuty i reexporty, řekl ČTK vedoucí oddělení obchodní bilance ČSÚ Stanislav Konvička. Může se podle něj stát to, že tuzemské firmy džíny levně nakoupí v jedné zemi a pak je pod svou značkou dráž prodají někde jinde v zahraničí.