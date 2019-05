Ilustrační foto - Pražský magistrát letos plánuje vložit do rozvoje cyklodopravy až 100 milionů korun. Nejvyšší částka půjde na budování cyklostezek. Instalovány budou nové stojany a dál se bude rozvíjet veřejné sdílení kol, takzvaný bikesharing. Na snímku z 4. dubna 2018 se cyklista vyhýbá automobilu zasahujícímu do vyhrazeného pruhu pro cyklisty v ulici Na Příkopě v centru Prahy.

Ilustrační foto - Pražský magistrát letos plánuje vložit do rozvoje cyklodopravy až 100 milionů korun. Nejvyšší částka půjde na budování cyklostezek. Instalovány budou nové stojany a dál se bude rozvíjet veřejné sdílení kol, takzvaný bikesharing. Na snímku z 4. dubna 2018 se cyklista vyhýbá automobilu zasahujícímu do vyhrazeného pruhu pro cyklisty v ulici Na Příkopě v centru Prahy. ČTK/Šimánek Vít

Praha - Akci Do práce na kole, kam se přihlásilo 19.000 lidí, dnes odstartuje vyjížďka dánského velvyslance v ČR Oleho Frijse-Madsena s pražským primátorem Zdeňkem Hřibem na koloběžce od dánského velvyslanectví na Maltézském náměstí k magistrátu na Mariánském náměstí. Cyklisté, běžci, chodci, bruslaři i skateboardisti se letos do akce mohou zapojit podeváté. Jejím cílem je motivovat lidi k pohybu po městě vlastní silou bez použití aut.

"Když lidé přestanou denně jezdit autem, zlepší tak nejen svou kondici, zdraví, náladu a možná i vztahy s kolegy, ale přispějí i k čistšímu ovzduší a celkově příjemnějšímu a bezpečnějšímu městu," uvedli organizátoři ze spolku Auto*Mat. V až pětičlenných týmech kolegů ze zaměstnání mohou lidé soutěžit o titul nejvýkonnějšího cyklisty a běžce i v dalších kategoriích. Podruhé se letos mohou zúčastnit školáci a studenti, pro které je připravena výzva Do školy na kole.

Na webu výzvy se pro letošní květen zaregistrovalo zhruba 19.000 lidí ze 45 pořadatelských měst a více než 2500 firem. Víc než čtvrtina účastníků připadá na Prahu. Tématem je Homo cykliens, což je podle pořadatelů nový člověk z doby šlapací. Tváří akce je právě dánský velvyslanec jako zástupce cyklistické velmoci. K měsíční květnové týmové výzvě letos v lednu přibyla podobná týdenní akce určená pro jednotlivce.

Loni se do květnové výzvy zapojilo 16.347 zaměstnanců z 1838 firem, účastníků tak proti předchozímu roku přibylo o 27 procent. Vlastní silou urazili víc než 3,5 milionu kilometrů, podle pořadatelů se tak do ovzduší nedostalo 457 tun oxidu uhličitého. Ocenění vedle účastníků dostávají také zaměstnavatelé za to, že svým pracovníkům dojíždějícím na kole vytvářejí zázemí, jako jsou kolárny, šatny nebo sprchy.