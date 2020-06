Do Dlouhého rybníka v Podzámecké zahradě se vrátila voda

Kroměříž - Do Dlouhého rybníka v Podzámecké zahradě v Kroměříži, která je zapsána na seznamu památek UNESCO, se vrátila voda. Kvůli odtěžení sedimentů a opevňování břehů byl rybník od loňska vypuštěný. V zahradě se pracuje také na zvelebení Chotkova a Divokého rybníka a vodních kanálů, které jsou nyní kvůli tomu bez vody. ČTK to dnes řekl výkonný ředitel Správy Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži Martin Krčma.

"Základní operací je odbahnění rybníků, obnovení dna, nové vyspádování, obnovuje se středová strouha, kterou potom při vypouštění odtéká voda. A asi nejnáročnější a nejvíce viditelnou operací je opevňování břehů. Provádí se lomovým kamenem. Je to rovnanina, která zabezpečí to, aby se nevymílaly a neerodovaly břehy na, věříme, další desítky, doufám že i stovky let dopředu," uvedl Krčma. Zatímco v případě Divokého rybníka začaly práce teprve před několika týdny, u Chotkova rybníka se blíží k závěru. Brzy by tedy i v něm měla být znovu voda.

Součástí prací je také obnova veškerých ovládacích prvků rybníků, například požeráků nebo stavidel. Novinkou budou mola, na některá z nich budou mít návštěvníci zahrady přístup. Na Dlouhý rybník by se v příštích letech také měly vrátit výletní lodičky. Řemeslníci opevňují i břehy vodních kanálů, namísto kamene k tomu ale využívají dubové dřevo, čímž respektují historické postupy. "Je to návrat k původnímu stavu" řekl Krčma.

Práce na obnově vodního systému zahrady za 32,5 milionu korun se dělají za provozu. V Podzámecké zahradě se dále počítá s rekonstrukcí Pompejské kolonády včetně bazénu s vodotryskem. Ještě před letními prázdninami by měla začít oprava Mlýnské brány, ve které vznikne expozice věnovaná biskupské gardě. V Arcibiskupském zámku se na podzim počítá se zahájením rekonstrukce střechy nebo restaurováním Sněmovního sálu, který by však po dobu úprav měl zůstat průchozí pro návštěvníky.

Správu zámku a Podzámecké zahrady v únoru převzalo olomoucké arcibiskupství, katolická církev je získala v restitucích v roce 2015. Předtím se o provoz obou památek staral na základě smlouvy o služebnosti Národní památkový ústav. Pětiletý projekt obnovy zámku a Podzámecké zahrady je nyní zhruba v polovině, celkové náklady jsou 246 milionů korun, evropská dotace činí 226 milionů korun. Hotovo by tedy mělo být na konci roku 2022.