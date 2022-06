Do deseti týdnů půjdou bytové domy v Matiční ulici v Ústí nad Labem k zemi

Ústí nad Labem - Stavební firma si dnes převezme od města Ústí nad Labem dva bytové domy v Matiční ulici, půjdou k zemi. Demolice by měla být hotová do deseti týdnů od předání staveniště, později by se mělo ještě rozhodnout, co domy nahradí. V lokalitě je ještě třetí činžovní dům, který vlastní České přístavy. O jeho případné demolici se jedná. ČTK to řekl náměstek primátora Pavel Tošovský (ODS). Poslední nájemníci se ze zdevastovaných pavlačových domů v roce 2011 vystěhovali.

"S Českými přístavy plánuji v nejbližší době schůzku. Tímto krokem jim chceme ukázat, že to myslíme vážně," uvedl Tošovský. Demolice vyjde město zhruba na tři miliony korun. Do budoucna by mohl na místě vzniknout park nebo jiný volnočasový prostor. Podle náměstka bude prozatím plocha osázena trávou.

Demolici provede firma pomocí hydraulických demoličních nůžek kvůli železobetonovým konstrukcím. Dodavatel zajistí také likvidaci a uložení veškerých odpadů, které v důsledku bourání vzniknou. "V současné době jsou již několik let objekty opuštěné, neobydlené, ve stavebně technicky a staticky neuspokojivém stavu," sdělil náměstek.

V roce 1994 byli do činžovních domů v Matiční sestěhováni z okolních panelových domů problémoví obyvatelé, většinou Romové, jako neplatiči nájemného. Na soužití s nimi si stěžovali starousedlíci, kteří žádali postavení zdi. O stavbě rozhodla neštěmická radnice, o rok později nechala postavit v Matiční plot, který odděloval obecní domy pro neplatiče od starousedlíků. Proti stavbě se okamžitě vzedmula vlna protestů ze strany romských organizací, ochránců lidských práv, Českou republiku kritizovala i Evropská unie.

Keramický plot vysoký 1,8 metru nakonec stál jen od 13. října do 24. listopadu 1999. Radnice ho nechala demontovat poté, co stát přislíbil na řešení situace deset milionů korun. Za část peněz radnice vykoupila tři rodinné domky starousedlíků, peníze posloužily také na úpravy okolí nebo na sociální projekty. Plot byl rozebrán a stal se součástí oplocení zoologické zahrady, část je v ústeckém muzeu.

Domy měla ve správě neštěmická radnice, která je již předala městu. Podmínkou starostky Neštěmic Yvety Tomkové (Vaše Ústí) je to, aby na místě už nevzniklo bydlení, prostor by podle ní měl sloužit k rozvoji lokality.