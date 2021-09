Do cvičení Czech Lion se na Libavé zapojilo 1200 vojáků s 250 kusy techniky

Libavá (Olomoucko) - Útokem na vesnici obsazenou nepřítelem dnes ve vojenském újezdu Libavá vyvrcholilo velitelsko-štábní cvičení pozemních sil Czech Lion 2021. Zapojilo se do něj 1200 vojáků s 250 kusy techniky včetně bojových vozidel pěchoty a tanků. Vojáky dnes při útoku podpořily bitevní vrtulníky Mi-24 a stíhací letouny Gripen. Největší letošní cvičení pozemních sil po pauze způsobené pandemií koronaviru si pochvalovali velitelé i vojáci, z nichž mnozí v předchozích měsících vyměnili vojenská cvičiště za domovy pro seniory či nemocnice, kde pomáhali zajišťovat péči o lidi s nemocí covid-19.

Cvičení Czech Lion 2021 začalo na Libavé minulý týden v pondělí a skončí v pátek. Manévry simulují obranu před útokem nepřítele, který se snaží proniknout z Polska dál ve směru na Brno. I když se vojáci vydali s těžkou technikou přímo do výcvikového prostoru, jde především o velitelsko-štábní cvičení. Má prověřit schopnosti velitelů a štábů velet podřízeným jednotkám bojového uskupení, společně plánovat a řídit boj a pružně reagovat na vývoj situace na bojišti. Cvičení na Libavé se účastní hlavně vojáci ze 7. mechanizované brigády, zapojili se ale i dělostřelci, logistici a ženisté. Tvorbu scénářů pro virtuální bojiště zajišťuje Centrum simulačních a trenažérových technologií v Brně.

"Nacvičujeme tady taktiku, která by byla uplatňována v rámci kolektivní obrany," řekl dnes novinářům velitel Pozemních sil AČR Ladislav Jung. Cvičení Czech Lion 2021 bylo podle něj pro velitele i řadové vojáky velkou výzvou. "Kvůli covidu vojáci neměli možnost cvičit, protože pomáhali v nemocnicích a domovech. Opět jsme teď po delší době usedli do různých typů techniky. Neříkám, že jsem začínali z nuly, ale samozřejmě to chtělo více času sladit jednotky. Zabralo nám to v podstatě dva týdny intenzivní práce," upozornil Jung.

Na vesnici obsazenou nepřátelskou jednotkou dnes v kopcovitém terénu útočil s kolegy rotmistr Tomáš Malíř, kterého na místo dopravilo bojové vozidlo pěchoty. Osadu nejprve ostřelovaly tanky T-72, součástí operace byla i letecká podpora pomocí bitevních vrtulníků a letounů Gripen. "Jsem rád, že po covidové době jsme konečně začali dělat svoji práci," řekl novinářům Malíř, podle kterého cvičení nebylo až tak náročné. "Vždy jsme si vyzkoušeli nějaké scénáře, párkrát to projeli a nacvičili," uvedl.

Vojáci při útoku na osadu, ve které nechyběly atrapy domů, kostela a hřbitova, stříleli slepými náboji. Na samopalech ale měli instalované laserové značkovače a na sobě připevněné speciální senzory, které zaznamenávaly zásahy laserovým paprskem. V případě zásahu byl voják vyřazen z boje. Malíř při cvičení několikrát "padl". "Akcí bylo více. Zpočátku jsem pokaždé zemřel. Je opravdu vidět, že senzory ukazují reálnost boje. Pěchota v moderním boji to prostě schytá," uvedl Malíř, který v pozdějších akcích podporovaných těžkou technikou už dokázal na bojišti přežít.