Do čtvrtfinále prošly bleskově Olomouc a Hradec, Brno a Vary žijí

Předkolo play off hokejové extraligy - 3. zápas: HC Olomouc - HC Škoda Plzeň, 13. března 2021 v Olomouci. Jakub Navrátil z Olomouce překonává brankáře Plzně Dominika Frodla. ČTK/Peřina Luděk

Praha - Třetí zápasy při stavu 2:0 na zápasy ve všech sériích předkola play off hokejové extraligy nakonec určily dva čtvrtfinalisty. Olomouc dokonala doma výhrou 2:1 překvapení na účet Plzně a Hradec Králové potvrdil s přehledem postup po výsledku 5:1 na ledě Litvínova. Hokejisté Brna a Karlových Varů si shodně vybojovali čtvrté zápasy vítězným gólem v prodloužení. Vítkovice a Pardubice však budou mít při vedení v sérii 2:1 na zápasy další mečbol.

Nejhůře postavený celek vyřazovacích bojů Olomouc se může těšit na souboje s tím naopak nejlepším. Hanáci porazili dnes Plzeň 2:1, sérii vyhráli 3:0 a na úkor favorita postoupili do čtvrtfinále, ve kterém se utkají s vítězem Prezidentského poháru pražskou Spartou. Ve 28. minutě rozhodl svým druhým gólem v nejvyšší soutěži útočník Jakub Navrátil. Olomoučtí se s Plzní potkali v play off počtvrté za posledních pět let a poprvé postoupili.

"Třikrát jsme si poradili s favorizovanou Plzní, což je pro nás skvělé. Musím poděkovat klukům, celý zápas jsem cítil, jak střídačka žije, že za tím chtějí jít a udělat maximum. Byli si ochotni nechat urvat nohu nebo hlavu. Jejich nasazení bylo maximální, jsem na ně pyšný," prohlásil kouč vítězů Zdeněk Moták.

Hradec Králové završil postup v Litvínově ve velkém stylu a ve čtvrtfinále vyzve Liberec. Mountfield rozhodl už v úvodní třetině, po níž díky brankám obránců Radima Šaldy, Jérémieho Blaina a útočníka Jakuba Orsavy vedl 3:0. Další branky vítězů dali ve druhé části Marek Zachar a Radek Smoleňák, za Vervu snížil ve 45. minutě Richard Jarůšek.

Královéhradečtí si od zisku extraligové licence v roce 2013 po příchodu Mountfieldu z Českých Budějovic zahrají čtvrtfinále i posedmé za sebou. Verva, které se vrátil do sestavy po jednozápasovém disciplinárním trestu centr Viktor Hübl, na účast mezi osmi nejlepšími čeká od roku 2017.

"Jak se nám podařilo dát první a druhý gól, tak jsme ožili a zápas jsme odehráli velice dobře. Litvínov měl konec sezony fantastický, porazil Spartu, Třinec. Věděli jsme, že to budou těžká utkání a potvrdilo se to. Zápasy byly hodně vyrovnané, i když série skončila 3:0 pro nás," zhodnotil předkolo kouč Východočechů Vladimír Růžička.

Karlovarští hráči, jejichž kapitán Václav Skuhravý odehrál 1000. duel v extralize, udolali Pardubice 2:1 v prodloužení. V sérii tak snížili na 1:2. Západočeši otočili zápas díky dvěma gólům Martina Kohouta, který nejprve v čase 57:58 zachránil jejich sezonu a pak v 78. minutě rozhodl. Čtvrtý zápas se odehraje v neděli opět na karlovarském ledě a začne v 15 hodin.

Hokejisté Brna zvítězili nad Vítkovicemi rovněž 2:1 v prodloužení a také oni odvrátili možný konec sezony. Rozhodl v čase 72:59 kapitán Martin Zaťovič. Kometa ukončila sérii pěti porážek včetně základní části a snížila stav série na 1:2. Předkolo pokračuje v neděli od 17 hodin opět na brněnském ledě.

Předkolo play off hokejové extraligy - 3. zápasy:

--------

HC Kometa Brno - HC Vítkovice Ridera 2:1 v prodl. (0:0, 0:0, 1:1 - 1:0)

Branky a nahrávky: 48. Mueller (P. Holík, Zaťovič), 73. Zaťovič (P. Holík, Zámorský) - 51. J. Hruška (L. Kovář, Lakatoš). Rozhodčí: Pražák, Kika - Frodl, Komárek. Vyloučení: 6:4. Bez využití. Bez diváků. Stav série: 1:2.

HC Olomouc - HC Škoda Plzeň 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 7. Strapáč (Kucsera, Bambula), 28. Navrátil (J. Knotek, Škůrek) - 25. P. Straka. Rozhodčí: Pešina, Úlehla - Zíka, Rampír. Vyloučení: 3:4. Bez využití. V oslabení: 0:1. Konečný stav série: 3:0.

HC Verva Litvínov - Mountfield Hradec Králové 1:5 (0:3, 0:2, 1:0)

Branky a nahrávky: 45. Jarůšek (Cibulskis) - 5. Šalda (Perret, Lev), 17. Blain (Kevin Klíma), 18. Orsava (V. Růžička ml.), 27. Zachar (Perret, V. Růžička ml.), 28. Smoleňák. Rozhodčí: Hradil, R. Svoboda - Brejcha, Axman. Vyloučení: 3:5. Využití: 0:1. Bez diváků. Konečný stav série: 0:3.

HC Energie Karlovy Vary - HC Dynamo Pardubice 2:1 v prodl. (0:0, 0:1, 1:0 - 1:0)

Branky a nahrávky: 58. Kohout (Flek, T. Rachůnek), 78. Kohout (T. Rachůnek) - 25. Poulíček (Blümel, Paulovič). Rozhodčí: Jeřábek, Veselý - Pešek, Malý. Vyloučení: 4:5. Využití: 0:1. Stav série: 1:2.

Další program:

--------

Neděle 14. března - 4. zápasy:

15:00 HC Energie Karlovy Vary - HC Dynamo Pardubice (O2 TV Sport),

17:00 HC Kometa Brno - HC Vítkovice Ridera (ČT sport).