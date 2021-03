Do čtvrtfinále extraligy vstoupí hlavní favorité Sparta a Třinec

Praha - Vítěz základní části Sparta i poslední šampion Třinec vstoupí v sobotu úvodními čtvrtfinálovými zápasy do vyřazovacích bojů hokejové extraligy. Právě Pražané a Oceláři jsou považováni za hlavní aspiranty na zisk Masarykova poháru pro vítěze play off. Spartu čeká tým Olomouce, jemuž se podařilo v předkole překvapivě snadno přejít přes Plzeň. Třinec v souboji gigantů vyzve Brno. Kometa, která otočila sérii s Vítkovicemi z 0:2 na 3:2, byla na trůnu ve dvou sezonách před Oceláři.

Pražané mají za sebou spolu s Třincem nejdelší pauzu a v sobotu nastoupí do zápasu po téměř dvou týdnech. "Už se těšíme na začátek. Doba, kdy trénujeme, je dlouhá. Olomouc má výhodu, že mají playoffovou formu. Už si ji vyzkoušeli, my to teprve poznáme v prvním zápase. Naší nevýhodou je čekání. Od začátku sezony jsme ale věděli, že když skončíme nahoře, tak to tak bude. Jsme na to připravení," ujistil kouč Miloslav Hořava.

Nejbližší soupeř sice za 52 kol základní části nasbíral o 49 bodů méně a obsadil až dvanácté, poslední postupové místo do vyřazovacích bojů, ale se sparťany měli Hanáci zcela vyrovnanou bilanci dvou výher a dvou porážek. "Jeden výsledek byl větším rozdílem, ostatní byly těsné. Víme, co nás čeká," prohlásil Hořava.

"Víme, že výborně zvládli předkolo a že to s nimi nebude jednoduché. Mají velké, silné beky, rychlé brejky. Čekáme od nich urputný hokej, nedají nám nic zadarmo a bude jen na nás, jak se s tím srovnáme a celé zvládneme," přitakal kapitán Michal Řepík.

Olomouc hladkým postupem do čtvrtfinále překonala nejen svá očekávání a proti Spartě si může užít sérii s vědomím, že pod výrazně větší tlakem bude soupeř. Hanáci sice začínají v Praze, ale na ledě Sparty jim to obvykle až na výjimky jde. Z posledních jedenácti výprav na Spartu se jen dvakrát vrátili bez bodového zisku.

"Soupeř samozřejmě vstupuje do série jako favorit. Svou sílu opakovaně prokazoval a prokázal v základní části. Ale my se budeme rvát. Budeme chtít znovu hrát bojovně, obětavě, odhodlaně. Věřím, že tímhle jsme schopni soupeře maximálně potrápit a znepříjemnit mu to," řekl kouč Olomouce Zdeněk Moták.

Třinec, který skončil za Spartou jen těsně druhý, narazí na soka, po němž převzal vládu nad českou nejvyšší soutěží. A přestože už možná Kometa nebudí až tak velký respekt, Slezané se mají na pozoru. "Je to těžký soupeř s výborným prvním útokem, solidní týmovou hrou. Budeme se ale snažit, abychom postoupili dál," řekl třinecký trenér Václav Varaďa.

"Víme, kde je síla Komety. Její první útok hraje velmi dobře, hlavně v přesilových hrách, hraje je skoro celé dvě minuty. Nechceme jí dát moc příležitostí. A když už, tak se je budeme snažit ubránit. Klíčem k utkáním i celé sérii bude disciplína; nedat jim laciné příležitosti," prohlásil Varaďa, jenž může opět počítat i s kapitánem Petrem Vránou, který po úmrtí manželky chyběl v sestavě v závěru dlouhodobé fáze soutěže.

"Všichni jsme rádi, že je zpátky. Je to jeden ze základních kamenů našeho týmu, má vůdčí roli. Prožil si těžkých čtrnáct dní, není v jednoduché situaci. Budeme se mu všichni snažit pomoct, aby se cítil dobře," uvedl Varaďa.

"Brno má v týmu hodně zkušených hráčů, kteří si něčím prošli. Buď vyhráli titul tady nebo v jiné lize, takže jsou zkušeným týmem. Nebude to jednoduché, ale my se musíme zaměřit na naši hru. A když budeme dělat, co máme, tak máme velkou šanci," věřil útočník Matěj Stránský.

Kometa vstupuje do této fáze soutěže s unikátní bilancí. Od roku 2009, kdy se vrátila mezi elitu, ani jednou nevypadla ve čtvrtfinále, které absolvovala šestkrát. Řadu bitev odehrál v brněnské obraně i Jozef Kováčik, současný asistent trenéra: "Liga je dnes tak vyrovnaná, že každý výsledek je možný. Podívejte se na Olomouc," odkázal na nečekaný postup Hanáků přes Plzeň.

Brňanům zvedlo sebevědomí otočení série s Vítkovicemi. "Cítím na hráčích a vidím to i na tréninku, jak jim narostlo sebevědomí. Bude to potřeba, očekáváme vyrovnané souboje," řekl Kováčik i přes fakt, že Kometa všechny čtyři duely v základní části prohrála. "Máme dost poznatků z třinecké hry a věřím, že se dokážeme dobře připravit," dodal Kováčik.

Obě čtvrtfinálové série hrané na čtyři vítězství budou v Praze a na třineckém ledě pokračovat druhými zápasy v neděli.

Statistické údaje před zápasy čtvrtfinále play off extraligy (20. a 21. března): HC Sparta Praha (po základní části 1.) - HC Olomouc (12.). Začátky: sobota 17:00 (ČT sport), neděle 15:00 (O2 TV Sport). Vzájemné zápasy v sezoně: 1:4, 7:1, 3:0, 0:3 (nejproduktivnější hráči: Jan Buchtele 3 branky + 0 asistencí - Lukáš Kucsera 2+0). Bilance vzájemných zápasů v play off extraligy: dosud spolu nehrály. Nejproduktivnější hráči týmu v základní části: Michal Řepík 52 zápasů/53 bodů (26+27) - Jan Káňa II 48/28 (13+15). Nejproduktivnější hráči v play off: zatím nehráli - Lukáš Nahodil 3/4 (1+3). Statistiky brankářů v základní části: Matěj Machovský průměr 2,26 inkasované branky na zápas, úspěšnost zákroků 91,30 procenta a pětkrát udržel čisté konto, Alexander Salák 1,63, 94,01 a jednou udržel čisté konto, Jakub Neužil 2,27 a 90,00 - Branislav Konrád 2,62, 91,58 a dvakrát udržel čisté konto, Jan Lukáš 3,28 a 90,21. Statistiky brankářů v play off: zatím nehráli - Branislav Konrád 1,33 a 95,74. Zajímavosti: - Sparta je ve čtvrtfinále poprvé od roku 2017, kdy podlehla Kometě Brno 0:4 na zápasy. Teď ji čeká už 30. čtvrtfinále v historii, dvacetkrát postoupila. - Olomouc se představí ve čtvrtfinále pošesté a zvládla ho jen v roce 1994, kdy získala mistrovský titul. - Spartu čeká první zápas od 7. března, kdy doma prohrála s Mladou Boleslaví 2:3. Na konci základní části vyhrála tři z posledních čtyř duelů. - Olomouc se vrátí do hry po týdenní pauze. V sobotu porazila doma Plzeň 2:1 a ovládla sérii předkola 3:0 na zápasy. - Olomouc vyhrála čtyři z posledních sedmi vzájemných zápasů. - Brankář Jan Lukáš z Olomouce působil ve Spartě v sezonách 2014/15 a 2015/16. Obránce Jan Švrček hrál za Spartu v letech 2013 až 2018, Lukáš Klimek v letech 2013 až 2019 a další útočník Rostislav Olesz 2004/05. Útočník Vilém Burian tam nastupoval v dorostu a juniorce v ročnících 2004/05 a 2005/06. - Kouč Olomouce Zdeněk Moták byl asistentem trenéra Sparty v letech 2013 až 2017. Další trenér Hanáků Jan Tomajko nastupoval v útoku Sparty tři sezony mezi roky 2001 a 2004. HC Oceláři Třinec (2.) - HC Kometa Brno (9.). Začátky: sobota 15:00 (O2 TV Sport), neděle 17:00 (ČT sport). Vzájemné zápasy v sezoně: 4:3 v prodl., 3:1, 3:2, 4:1 (nejproduktivnější hráči: Erik Hrňa 3+1 - Tomáš Vincour 3+0). Bilance vzájemných zápasů v play off extraligy: 5 zápasů - 1 výhra - 0 výher v prodloužení nebo po samostatných nájezdech - 0 proher v prodloužení nebo po samostatných nájezdech - 4 prohry - skóre 12:16. Nejproduktivnější hráči týmu v základní části: Martin Růžička 52/63 (19+44) - Peter Mueller 46/64 (29+35). Nejproduktivnější hráči v play off: zatím nehráli - Peter Mueller, Martin Zaťovič oba 5/3 (2+1). Statistiky brankářů v základní části: Jakub Štěpánek 2,31, 90,54 a třikrát udržel čisté konto, Ondřej Kacetl 2,45 a 88,76 - Karel Vejmelka 2,79, 91,13 a třikrát udržel čisté konto, Pavel Jekel 3,98 a 92,11, Lukáš Klimeš 2,74, 91,71 a jednou udržel čisté konto. Statistiky brankářů v play off: zatím nehráli - Karel Vejmelka 1,31 a 95,39. Zajímavosti: - Třinec se s Kometou utká v play off podruhé. V roce 2018 ve finále vyhráli Brňané 4:1 na zápasy a obhájili titul. - Oceláři, kteří obhajují titul z roku 2019, jsou ve čtvrtfinále podevatenácté, postoupili devětkrát. - Kometa si zahraje čtvrtfinále poosmé, uspěla šestkrát. V semifinále byla také v roce 1971, kdy tam postoupila jako vítěz základní části. - Oceláři budou hrát na vlastním ledě poprvé od 17. února, kdy porazili Plzeň 3:2. Na hřištích soupeřů sehráli posledních osm duelů včetně 50. kola s Litvínovem a 51. s Mladou Boleslavi, při kterých byli vedení jako domácí celek. - Třinec hrál naposledy 7. března: vyhrál v Českých Budějovicích 4:0 a ukončil sérii čtyř porážek. - Kometa v sérii předkola s Vítkovice otočila nepříznivý stav 0:2 a vyhrála 3:2 na zápasy. Postup dovršila v úterý po vítězství v Ostravě 3:1. - Oceláři ve vzájemných zápasech vyhráli čtyřikrát za sebou a ztratili jediný bod. - Slovenský útočník Patrik Hrehorčák z Třince, který ve čtvrtek oslavil 22. narozeniny, může sehrát 100. zápas v české extralize. - Brankář Třince Ondřej Kacetl zamířil po minulé sezoně do Komety, ale v extralize za ni nenastoupil a působil v prvoligovém Přerově. Do Třince odešel v polovině prosince. Lotyšský obránce Ralfs Freibergs začal ročník v Kometě a do Třince odešel na konci ledna. - Kouč Třince Václav Varaďa hrál za Kometu v druhé části sezony 2009/10. - Jakub Klepiš z Komety působil v Třinci v části ročníků 2014/15 a 2015/16 a další útočník Daniel Rákos v letech 2012 až 2018.