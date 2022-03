Do ČR přišlo z Ukrajiny asi 200.000 lidí, Zeman ruskou invazi znovu odsoudil

Praha - Do ČR zatím přišlo zhruba 200.000 uprchlíků z Ukrajiny. Vyplývá to z údajů mobilních operátorů. Sněmovní bezpečnostní výbor chce od vlády plán řešení uprchlické vlny. Senát se zřejmě příští středu dostane ke schvalování předloh, které se týkají mimořádné ochrany uprchlíků a jejich přístupu ke zdravotním službám, vstupu na pracovní trh a sociálního zabezpečení a vzdělávání. Prezident Miloš Zeman dnes znovu ruskou agresi vůči Ukrajině odsoudil, upozornil také na nebezpečí hrozby jaderné války. České společnosti poděkoval za obrovskou míru sounáležitosti. Nevládní organizace v ČR už vybraly ve sbírkách pro Ukrajinu minimálně 1,7 miliardy korun.

Čtyři pětiny dospělých, kteří přišli z Ukrajiny do Česka, jsou ženy, zhruba 55 procent ze všech příchozích jsou děti. Na jednání sněmovního bezpečnostního výboru to dnes řekl vicepremiér a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Ministerstvo vnitra udělilo ke středeční půlnoci 108.114 speciálních víz pro uprchlíky z Ukrajiny.

Svaz zdravotních pojišťoven se domnívá, že uprchlíci budou pro zdravotní systém spíše krátkodobý problém. Většina z nich nemá zvýšená zdravotní rizika a dá se očekávat, že dospělí postupně vstoupí na pracovní trh. Podle údajů největší Všeobecné zdravotní pojišťovny se v současné době hlásí k pojištění zhruba 10.000 uprchlíků denně, do úterý jich bylo více než 57.000.

Prezident Zeman ve zdravici, kterou na konferenci Naše bezpečnost není samozřejmost na Pražském hradě přečetl ředitel hradní diplomacie Rudolf Jindrák, označil ruskou invazi za napadení suverénního státu druhým, které je potřeba rezolutně odsoudit. Považuje ho za pošlapání mezinárodního práva. Svět podle něj může spoléhat pouze na zdravý rozum a pud sebezáchovy alespoň některých aktérů konfliktu. Vyslovil se také pro zvýšení výdajů na obranu, dvě procenta HDP by podle něj měla být samozřejmostí.

Náčelník generálního štábu Aleš Opata poukázal na to, že česká armáda v modernizaci stále není tam, kde by měla být. Zmínil chybějící nová pásová bojová vozidla pěchoty. V bojích na Ukrajině je podle něj vidět, že se armáda bez techniky, jako jsou děla, tanky nebo letadla, neobejde. Obrana bude podle něj něco stát a lidé budou muset obětovat část ze svého blahobytu.

Ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) uvedl, že se Rusko kvůli prezidentovi Vladimiru Putinovi definitivně vyloučilo z rodiny civilizovaných národů a zasadilo těžkou ránu mezinárodnímu řádu. Premiér Petr Fiala (ODS) řekl, že ČR nepřestane Ukrajině pomáhat kvůli přátelství i vlastní morálce. Ocenil dosavadní tvrdý postup západního světa. Za klíčový strategický úkol označil snížení energetické závislosti na Rusku. Odborníci se domnívají, že případné nahrazení ruského plynu se musí řešit celoevropsky. ČR má podle nich výhodu, že plyn téměř nepoužívá v elektrárenství.

V reakci na válku na Ukrajině stále výrazně zdražují pohonné hmoty. Litr benzinu stojí průměrně 46,64 Kč, litr nafty už je za více než 49 korun. Od minulé středy benzin zdražil o více než sedm korun, nafta o více než deset Kč. Vláda kvůli tomu ve středu rozhodla o zrušení povinného přimíchávání biosložky do pohonných hmot a o zrušení silniční daně. Předseda Unie nezávislých petrolejářů ČR Ivan Indráček ale dnes řekl, že distributoři budou muset nadále přimíchávat biosložku do paliv. Ukládá jim to zákon, podle kterého musí snižovat emise z paliv.

Meziroční inflace v únoru v Česku dosáhla 11,1 procenta, nejvíce do června 1998. Data dnes zveřejnil Český statistický úřad. Analytici ale upozorňují, že dopad války na Ukrajině se do tohoto výsledku ještě úplně nepromítl. Inflace proto podle nich nedosáhla vrcholu a v dalších měsících dál poroste, což povede ke snížení kupní síly obyvatel a k poklesu tržeb obchodníků a spotřeby.

Češi už na pomoc Ukrajině poslali rekordní sumu, která přesahuje dvě miliardy korun. Nevládní organizace vybraly minimálně 1,7 miliardy korun, dalších 568 milionů korun získalo ukrajinské velvyslanectví v Praze ve sbírce na podporu ukrajinské armády a domobrany. Lidé také přímo na Ukrajině, na hranicích i uprchlíkům v Česku poskytují materiální, zdravotnickou, psychologickou pomoc, právní podporu či ubytování.

Čeští hasiči v posledních třech dnech dopravili 40 vozidel s humanitární pomocí ve prospěch Ukrajiny do skladů v Polsku. Přes problémy se zdroji i legislativou chtějí příští týden svým ukrajinským protějškům dodat i balistické vesty a přilby. Plánují také poslat výškovou techniku.

Ruské akcionáře přestane mít česká Expobank CZ. Novým majitelem se stane konsorcium složené z lotyšské Signet Bank AS a amerických investorů. Transakci ještě musí odsouhlasit ČNB. Hlavním akcionářem banky je od roku 2014 ruský finančník Igor Kim.