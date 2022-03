Do ČR přišlo už 150.000 uprchlíků, vláda jim chce umožnit práci

Praha - Do Česka už podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) přišlo odhadem 150.000 lidí prchajících z Ukrajiny před válkou. Vláda pro ně dnes schválila možnost pracovat bez pracovního povolení a humanitární dávku 5000 korun na pokrytí potřeb. Stát také přispěje krajům na ubytování ukrajinských uprchlíků, prodlouží se lhůta pro jejich registraci, rozhodl kabinet. Schválil i vyslání stovek vojáků na Slovensko do mnohonárodní jednotky NATO a poskytnutí dalšího vojenského materiálu Ukrajině. Proti růstu cen pohonných hmot, který ruská invaze na Ukrajinu vyvolala, by měla působit trojice nových opatření, mimo jiné zrušení silniční daně a kontrola marží prodejců pohonných hmot.

Ruský prezident Vladimir Putin podle českého premiéra Petra Fialy (ODS) vede ekonomickou válku proti Evropské unii i Česku s cílem rozvrátit jejich stabilitu a demokratické struktury a do společnosti zasít neklid. Fiala se současně po dnešním jednání vlády vymezil proti návrhům tuzemských "populistů a extremistů" ohledně uprchlíků z Ukrajiny či růstu cen pohonných hmot. Nechce postupovat příliš rychle, neodpovědně, nedostatečně a necíleně, což podle něj dělala minulá vláda Andreje Babiše (ANO) při covidové pandemii.

Proti zdražování pohonných hmot, které je výsledkem růstu cen ropy a oslabování koruny k dolaru, má podle Fialy působit zrušení povinného přimíchávání biosložky do paliv a zrušení silniční daně pro osobní vozy a dodávky do 12 tun. Stát chce také kontrolovat distributory pohonných hmot, aby měl přehled o případném umělém zvyšování marží u benzinu a nafty. Vláda je připravena zasáhnout, pokud marže obchodníků porostou a budou uměle zvyšovat ceny, řekl premiér. Podle sdružení dopravců Česmad Bohemia jsou ohlášené kroky nedostatečné.

Kabinet dnes podpořil zákon, který zavádí mimořádnou ochranu uprchlíků před válkou na Ukrajině. Má jim zajistit prakticky okamžitý přístup k práci, vzdělání či sociální podpoře. Sněmovna by mohla předpis v režimu legislativní nouze projednat v pátek. Podle dalších schválených zákonů budou moci ukrajinští uprchlíci získat zaměstnání volně bez překážek. Nově by také měli mít možnost odečtu od základu daně, pokud jejich zdanitelné příjmy ze zdrojů na území ČR tvoří 90 procent zdanitelných příjmů.

Ukrajinští uprchlíci také budou mít možnost dostávat humanitární dávku 5000 korun, příchozí v nouzi by ji mohli pobírat opakovaně. "Dávka je určena pro lidi, kteří u nás hledají útočiště před válkou, a má jim pomoci s úhradou základních životních potřeb. Musíme alespoň v prvních měsících pomoci těm, kdo to nyní potřebují nejvíc," uvedl ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Ukrajincům prchajícím před válkou ČR zatím udělila víc než 90.000 speciálních víz. V úterý se cizinecké policii či v krajských asistenčních centrech nahlásilo 6815 lidí z Ukrajiny, přičemž pražské asistenční centrum pro ukrajinské uprchlíky dosud pomohlo 20.000 lidem. Celkem je jich už nahlášených 61.641, převažují mezi nimi ženy a děti. Pro prvotní registraci na cizinecké policii vláda prodloužila lhůtu ze tří na 30 dnů. Hasiči a policisté budou moci v případě přeplněnosti některého centra určit jiné místo pro registraci. Z daní bude zřejmě možné odečíst dary poskytnuté přímo Ukrajině nebo ukrajinským neziskovým organizacím.

Kraje uprchlíkům pomáhají také se zajištěním ubytování, třeba v královéhradeckém a libereckém centru přibývá Ukrajinců, kteří bydlení zajištěné nemají. Podle Jurečky stát podpoří kraje příspěvkem na Ukrajince ubytované v hotelech nebo penzionech. Za dospělého to bude 180 korun denně, za dítě do deseti let 90 Kč. O takzvaném solidárním příspěvku pro lidi, kteří u sebe uprchlíky z Ukrajiny ubytují, vláda dnes nerozhodla.

Děti ukrajinských uprchlíků by mohly chodit do dětských skupin, na jejich místa by přispíval stát, schválil kabinet. Běženci s postižením či ve vyšším věku by pak mohli využívat sociální služby, měli by je zdarma. Úhradu by zajistil rozpočet, pravidla by měla platit do konce března příštího roku. Pro uprchlíky z Ukrajiny vláda navrhla prodloužit termíny přihlášek na maturitní i nematuritní obory středních škol. Národní pedagogický institut připravil pro školy web ukrajina.npi.cz s návody pro začleňování ukrajinských žáků do tříd.

Na Slovensko by mohlo podle rozhodnutí vlády odjet až 650 vojáků. V mnohonárodní jednotce NATO, které bude česká armáda velet, bude působit většina z nich. Menší část bude Slovensku pomáhat se zvládáním migrace z Ukrajiny. Misi musí ještě schválit Parlament, s umístěním až 2100 vojáků ze šesti členských států NATO už souhlasila slovenská vláda. ČR také daruje Ukrajině další vojenský materiál za 24 milionů korun, dosud ho napadené zemi dala za více než 650 milionů.

Rakušan už dříve uvedl, že ČR dokáže poskytnout základní komfort a najít ubytování pro zhruba 250.000 lidí z Ukrajiny. Česko by mělo uprchlíky z Ukrajiny přijímat podle 85 procent Čechů, ukázal průzkum European National Panels. Přímo do své rodiny by si už ale uprchlíky vzalo jen méně než 30 procent dotázaných.

Vedle ubytování budou Ukrajinci v ČR hledat i práci. V zemědělské výrobě, potravinářství či lesnictví bude možné zaměstnat 40.000 až 50.000 lidí, uvedl ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL). Pro Ukrajince jsou místa i v nábytkářském průmyslu, oznámila Asociace českých nábytkářů.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) dnes uvedl, že neexistuje riziko, že by z Ukrajiny do Česka přišla varianta koronaviru, o které by ministerstvo nevědělo. Některé skupiny na sociálních sítích, které byly dříve proti očkování proti covidu-19, podle odborníka na dezinformace Bohumila Kartouse v současné době přešly na šíření propagandy Ruské federace.

Finanční analytický úřad (FAÚ) se zabývá financemi lidí a subjektů na sankčních seznamech EU. Zaměřil se například na poslance ruské Státní dumy či manželku jiného ruského poslance, oznámilo ministerstvo financí. Unijní sankce se vztahují na stovky ruských činitelů, EU jim blokuje majetek na svém území a zakazuje cesty do unijních států.

Česká národní banka společně s Českou bankovní asociací dnes upozornily na šířící se dezinformace o stabilitě českého bankovního sektoru, které se objevily v souvislosti s krachem Sberbank CZ. Jsou podle nich zcela nepodložené a mohou být vyhodnoceny jako trestný čin šíření poplašené zprávy. Klientům Sberbank CZ, která má vazby na Rusko a kvůli odlivu vkladů u ní ČNB zahájila kroky k odebrání bankovní licence, dnes Garanční systém finančního trhu začal vyplácet náhrady vkladů. Zhruba 7000 klientů banky dopoledne převzalo 3,7 miliardy korun.

Ukrajinská válka dopadá také na český autoprůmysl. Kvůli výpadku dodávek elektrických svazků od ukrajinského dodavatele hrozí Škodě Auto, že bude muset zastavit výrobu modelů Scala a Kamiq. Výroba aut v Česku se letos kvůli válce zřejmě zastaví na úrovni 1,1 milionu vozů z posledních dvou let, což je o čtvrtinu méně než v předcovidovém roce 2019, oznámilo Sdružení automobilového průmyslu.