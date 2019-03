Praha - Na několikadenní návštěvu přijela dnes do Prahy česká rodačka, diplomatka a politička Madeleine Albrightová. V příštích dnech bude představovat svou nejnovější knihu s názvem Fašismus: Varování a zúčastní se oslav 20. výročí vstupu Česka do NATO. Albrightová sehrála významnou úlohu při prvním rozšíření severoatlantického paktu o bývalé členy takzvaného východního bloku, a to Česko, Polsko a Maďarsko.

V pondělí vystoupí na pražské právnické fakultě, kde bude besedovat s ředitelem Knihovny Václava Havla a bývalým diplomatem Michaelem Žantovským. Žena pověstná svou zálibou v brožích, které si připíná podle různých příležitostí, se první den své současné návštěvy Prahy ozdobila Řádem Bílého lva. Nejvyšší české státní vyznamenání jí udělil v roce 1997 tehdejší český prezident Václav Havel. Po sametové revoluci v roce 1989 byla jeho poradkyní. Do Česka přijíždí poměrně často, Havlovu památku uctila v prosinci 2011 účastí na jeho pohřbu.

V úterý Albrightová vystoupí na Pražském hradě na konferenci, která se koná u příležitosti oslav 20. výročí vstupu Česka do NATO. V Černínském paláci týž den ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) ocení 14 osobností, které se o vstup ČR zasloužily, novým oceněním Medailí za zásluhy o diplomacii. Bývalá ministryně zahraničních věcí Spojených států by měla být jednou z oceněných.

Je autorkou několika knih, tu zatím poslední s názvem Fascism: A Warning vydala v USA v loni dubnu, na podzim vyšla i v češtině. V knize varuje před křehkostí demokratických vlád a úpadkem liberální demokracie po celém světě. Albrightová rovněž poukazuje na krizi, kterou zažívají Spojené státy pod vládou prezidenta Donalda Trumpa.

Napsání knihy plánovala ještě před Trumpovým zvolením, přesto současný americký prezident v knize zabírá nezanedbatelný prostor. "Představíme-li si fašismus jako ránu z minulosti, jež se téměř zacelila, pak Trump v Bílém domě se rovná stržení obvazu a rozdráždění té dřívější rány," napsala Abrightová.