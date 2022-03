Do ČR může z Ukrajiny přijít přes 400.000 lidí, vláda hledá ubytování

Praha - Do ČR může podle nynějších odhadů přijít přes 400.000 lidí z Ukrajiny, uvedl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Ze země napadené Ruskem zatím přišlo zhruba 200.000 lidí, vyplývá z údajů mobilních operátorů. Premiér Petr Fiala (ODS) považuje za důležité přemýšlet nad úpravou sankcí, pokud by je Rusko mohlo obcházet. Vláda připraví postup budování humanitárního ubytování, některé kraje kvůli vyčerpání jiných kapacit i nákladům chtějí zatím uprchlíky umisťovat do tělocvičen. Ve sbírkách na pomoc Ukrajině se vybralo přes dvě miliardy korun.

Současné odhady podle Rakušana hovoří o 400.000 až 450.000 lidech. "Ale strop nikdo neřekne, nevíme, jak se bude vyvíjet ukrajinská krize a kolik lidí se vydá na cestu," řekl. Čtyři pětiny dospělých, kteří přišli z Ukrajiny do Česka, jsou ženy, zhruba 55 procent ze všech příchozích jsou děti. Ministerstvo vnitra udělilo ke středeční půlnoci 108.114 speciálních víz pro uprchlíky z Ukrajiny.

Sněmovna v dílčím hlasování o státním rozpočtu na letošní rok přidala kvůli pomoci uprchlíkům z Ukrajiny 1,5 miliardy korun ministerstvu vnitra, na obranu dala navíc miliardu. Ministerstvo obrany začalo urychlovat dodávky u uzavřených rámcových smluv, oznámil náměstek ministryně obrany František Šulc. Ve středu ministerstvo uzavřelo dodatek rámcové smlouvy na nákup ručních zbraní od České zbrojovky za 1,18 miliardy korun.

Sněmovní bezpečnostní výbor chce od vlády plán řešení uprchlické vlny. Senát se zřejmě příští středu dostane ke schvalování předloh, které se týkají mimořádné ochrany uprchlíků a jejich přístupu ke zdravotním službám, vstupu na pracovní trh a sociálního zabezpečení a vzdělávání.

Svaz zdravotních pojišťoven se domnívá, že uprchlíci budou pro zdravotní systém spíše krátkodobý problém. Většina z nich nemá zvýšená zdravotních rizika a dá se očekávat, že dospělí postupně vstoupí na pracovní trh. Podle údajů největší Všeobecné zdravotní pojišťovny se v současné době hlásí k pojištění zhruba 10.000 uprchlíků denně, do úterý jich bylo více než 57.000.

Úřad práce dosud vydal 1000 povolení k práci ukrajinským uprchlíkům, firmy nabízejí 17.000 míst. Do systému jednotřídek pro ukrajinské děti v Česku se nahlásilo zatím asi 1250 dětí uprchlíků. České Radiokomunikace společně s Českým rozhlasem spustily v českém éteru vysílání ukrajinské veřejnoprávní stanice UKRAJINSKE RADIO (Ukraińskie Radio).

Ministerstva vnitra a pro místní rozvoj příští týden předloží vládě materiál, ve kterém vyčíslí náklady na budování humanitárního ubytování pro uprchlíky z Ukrajiny. Úřady podle Rakušana vybírají lokality, kam by mohly umístit uprchlíky poté, co se vyčerpají kapacity nabízené státem, samosprávami a soukromníky. Nechtějí budovat stanová městečka, ale uvažují o montovaných buňkách. Do ubytování nehumanitárního charakteru Česko podle Rakušana nyní zvládne umístit 250.000 uprchlíků.

Praha kvůli vyčerpání ubytovacích kapacit pro ukrajinské uprchlíky začne připravovat nouzové ubytování v tělocvičnách. Osloví starosty 22 městských částí, aby každá připravila nocleh pro 100 lidí. Jihomoravský kraj končí s ubytováním uprchlíků v hotelích a začne je přesouvat do tělocvičen a na provizorní lůžka v asistenčním centru v Brně. Stát dává krajům 180 korun na osobu a den a kraj nemá peníze na to, aby za uprchlíky platil pobyt v hotelích.

Podle Fialy byly dosud přijaty proti Rusku tvrdé a bolestné sankce. "Nicméně zatím jsme nedocílili toho, aby Rusko přerušilo své válečné tažení. Je připraven čtvrtý balík sankcí, ale to neznamená, že se nemůžeme bavit ještě o dalších sankcích, které by šly nad tento rámec," uvedl ministerský předseda před odletem na neformální zasedání lídrů států EU ve Francii. Zmínil mezinárodní platební systém SWIFT či blokádu ruských lodí.

Prezident Miloš Zeman ve zdravici pro konferenci Naše bezpečnost není samozřejmost označil ruskou invazi za napadení suverénního státu druhým, které je potřeba rezolutně odsoudit. Považuje ho za pošlapání mezinárodního práva. Upozornil na nebezpečí hrozby jaderné války. Svět podle něj může spoléhat pouze na zdravý rozum a pud sebezáchovy alespoň některých aktérů konfliktu. Ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) uvedl, že se Rusko kvůli prezidentovi Vladimiru Putinovi definitivně vyloučilo z rodiny civilizovaných národů a zasadilo těžkou ránu mezinárodnímu řádu. Fiala za klíčový strategický úkol označil snížení energetické závislosti na Rusku.

Zeman se také znovu vyslovil pro zvýšení výdajů na obranu, dvě procenta HDP by podle něj měla být samozřejmostí. Náčelník generálního štábu Aleš Opata poukázal na to, že česká armáda v modernizaci stále není tam, kde by měla být. Zmínil chybějící nová pásová bojová vozidla pěchoty. V bojích na Ukrajině je podle něj vidět, že se armáda bez techniky, jako jsou děla, tanky nebo letadla, neobejde. Obrana bude podle něj něco stát a lidé budou muset obětovat část ze svého blahobytu.

Češi už na pomoc Ukrajině poslali rekordní sumu, která přesahuje dvě miliardy korun. Nevládní organizace vybraly minimálně 1,7 miliardy korun, dalších 568 milionů korun získalo ukrajinské velvyslanectví v Praze ve sbírce na podporu ukrajinské armády a domobrany. Lidé také přímo na Ukrajině, na hranicích i uprchlíkům v Česku poskytují materiální, zdravotnickou, psychologickou pomoc, právní podporu či ubytování. Čeští hasiči v posledních třech dnech dopravili 40 vozidel s humanitární pomocí ve prospěch Ukrajiny do skladů v Polsku.

V reakci na válku dál výrazně rostou ceny pohonných hmot. Litr Naturalu 95 v Česku za týden zdražil podle údajů společnosti CCS o víc než sedm korun na průměrných 46,64 Kč, litr nafty o víc než deset korun nad 49 Kč. Ministerstvo financí oznámilo, že bude plošně kontrolovat čerpací stanice kvůli maržím za paliva. Jejich ceny bude porovnávat s vývojem na komoditní burze v Rotterdamu. K plánovanému zrušení silniční daně a zrušení přidávání biosložek do paliv, což má podle představ vlády také zmírnit ceny, musejí příslušná ministerstva předložit novely zákonů.

Zdražování paliv se podílí na růstu spotřebitelských cen. Meziroční inflace v únoru v Česku dosáhla 11,1 procenta, nejvíce do června 1998, oznámil dnes Český statistický úřad. Analytici očekávají další růst inflace. O dopadech války na českou ekonomiku, firmy i zaměstnance, možných kompenzacích či kurzarbeitu by měla 17. března jednat mimořádná tripartita, uvedl předák Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula. Jednání zástupců vlády, odborů a zaměstnavatelů svolal Fiala.

Ruské akcionáře přestane mít česká Expobank CZ. Novým majitelem se stane konsorcium složené z lotyšské Signet Bank AS a amerických investorů. Transakci ještě musí odsouhlasit ČNB. Hlavním akcionářem banky je od roku 2014 ruský finančník Igor Kim.