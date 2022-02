Do ČR míří vlak ČD s 20 ukrajinskými uprchlíky, druhý zatím zůstane v Polsku

Praha - Vlakem, který v pátek vypravily České dráhy (ČD) do Přemyšle u polsko-ukrajinské hranice pro uprchlíky, míří do Česka dvacítka Ukrajinců. Původně jely pro lidi z Ukrajiny dva spoje státního dopravce, jeden ale zůstal na místě a bude operativně použit podle dalšího vývoje tamní humanitární situace. První vlak s uprchlíky pak oproti předpokladu neukončí jízdu v Praze, ale v Bohumíně. Dorazit by tam měl dnes kolem 16:00. ČTK to sdělil mluvčí ČD Petr Šťáhlavský.

Malou obsazenost evakuačního vlaku ČD mluvčí vysvětlil komplikacemi s cestováním na Ukrajině, která čelí ruské invazi, a velkým zpožděním vlaků z Ukrajiny do Polska. Situaci tam dnes ráno navíc zkomplikovala porucha trakčního vedení mezi ukrajinskou hranicí a Přemyšlí. Přitom čas odjezdu vlaku z Přemyšle byl po dohodě s polskou stranou už posunut, aby ho mohlo použít co nejvíce lidí, kteří v noci na dnešek a ráno přijeli z Ukrajiny.

Změnila se také cílová stanice vlaku. Vlak bude končit místo Prahy v Bohumíně, odkud budou lidé podle mluvčího cestovat nejbližšími spoji do Prahy a Brna.

Druhá souprava zůstává v Přemyšli a je připravena pro další evakuaci Ukrajinců do Česka. Zároveň jej ČD nabídly polské straně pro přepravu uprchlíků, kteří chtějí do Krakova a Katovic. Podle náměstka ředitele pro osobní dopravu ČD Jiřího Ješety se do těchto měst chce přesunout většina ukrajinských uprchlíků, proto se ČD dohodly s polskými kolegy, že český vlak mohou k tomu použít.

České dráhy vypravily dva vlaky pro ukrajinské uprchlíky v pátek večer z Bohumína a do cílové stanice v Přemyšli dorazily dnes kolem 02:00. Ve vlacích cestovali zdravotníci Červeného kříže a spoje vezly i několik stovek litrů balené vody a 700 dek pro uprchlíky.

Vlaky jsou pro uprchlíky zdarma. Státní dopravce vedle speciálních vlaků od pátku umožnil bezplatnou přepravu ve svých vlacích také ukrajinským občanům, kteří se budou chtít vrátit do své vlasti. Opatření má usnadnit přesun Ukrajinců hlavně do Bohumína, odkud je možné pokračovat přes Polsko na Ukrajinu, protože dráhy vlastní linku na Ukrajinu neprovozují.