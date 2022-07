Do ČR má dorazit vakcína proti opičím neštovicím

Praha - Do České republiky by mělo dnes dorazit 2800 dávek vakcíny proti opičím neštovicím. Země ji dostane darem od Evropské komise, která očkovací látku nakoupila ze svého rozpočtu a rozděluje ji mezi členské země EU. O dnešním termínu dodání vakcíny do ČR informoval o víkendu v CNN Prima News ředitel odboru ochrany veřejného zdraví ministerstva zdravotnictví Matyáš Fošum.

V ČR se podle dostupných informací hygieniků dosud potvrdilo 16 případů opičích neštovic, poslední dva přibyly minulý týden. Většina nakažených byla v hlavním městě a jeden případ evidovali hygienici v Ústeckém kraji.

Světová zdravotnická organizace (WHO) minulý týden vyhlásila kvůli opičím neštovicím nejvyšší stupeň varování, vysoké riziko je podle ní v Evropě. Podle médií ale nemá tento krok přímé praktické důsledky, protože o případných opatřeních rozhodují jednotlivé země.

V Evropě se opičí neštovice, které byly poprvé zaznamenány v Konžské demokratické republice v 70. letech minulého století a donedávna se vyskytovaly hlavně v částech střední a západní Afriky, začaly šířit letos na jaře, první případy byly zaznamenány v Británii, Portugalsku či Španělsku. Většina nákaz se projevuje vyrážkou, kterou provázejí horečka, únava, bolesti svalů, zvracení, průjem, zimnice, bolest v krku nebo bolest hlavy.

EU schválila objednávku zhruba 110.000 dávek vakcíny od společnosti Bavarian Nordic v červnu, před týdnem Evropská komise uvedla, že nakoupila dalších zhruba 54.000 dávek. Vedle 27 členských států EU mají nárok na zakoupené vakcíny také Norsko a Island. Přednostně je dostávají země, kde je nejvyšší výskyt nákazy.