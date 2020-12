Do ČR dorazila další dodávka až 23.400 vakcín proti covidu

Praha - Do Česka dorazily další dávky vakcíny proti covidu-19 od firem Pfizer a BioNTech. Mluvčí ministerstva zdravotnictví Barbora Peterová ČTK potvrdila, že jde o dodávku 19.500 dávek, která měla do Česka dorazit do konce letošního roku. Po úterním rozhodnutí ministerstva zdravotnictví bude možné z každého balení získat až šest místo dřívějších pěti dávek, bude tak možné naočkovat až 23.400 lidí. Podle mluvčího společnosti Pfizer Tomáše Sazimy bude dnes vakcína dodána do 20 krajských očkovacích center. Další dodávky se podle dřívějších informací očekávají 7. ledna a pak v týdenních intervalech.

"Pražské nemocnice už je mají, dnes by měly dorazit i do naprosté většiny krajů," sdělila Peterová. Dodávku pro Ústřední vojenskou nemocnici v Praze, potvrdila ČTK po 10:00 její mluvčí Jitka Zinke. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) bude dnes vakcína rozvezena na 18 míst, počítá se například nově i s benešovskou nemocnicí nebo Fakultní nemocnicí Ostrava. Dodávku očkovací látky potvrdily už také další kraje, například Jihočeský, Ústecký nebo Královéhradecký.

Původně mělo Česko dostat dodávku 19.500 dávek vakcíny už v pondělí nebo úterý. Zpoždění bylo podle výrobce způsobeno problémy s logistikou. Ministerstvo zdravotnictví v pondělí jako další termín dodávky uvedlo čtvrtek 31. prosince.

V sobotu 26. prosince Česko převzalo prvních 9750 dávek, rozděleny byly do Prahy a Brna. V Praze očkovala od neděle Fakultní nemocnice v Motole, Ústřední vojenská nemocnice (ÚVN), Nemocnice na Bulovce a Všeobecná fakultní nemocnice, která se o 40 procent dávek podělila s Fakultní nemocnicí Královské Vinohrady. Většinou očkovaly zdravotníky, v ÚVN také seniory z tamního domova pro veterány a v Motole dostali očkování rovněž pacienti po transplantaci plic.

V Brně vakcína směřovala do fakultní nemocnice v Bohunicích a Fakultní nemocnice u svaté Anny, svých téměř 5000 dávek rozdělily také do menších zdravotnických zařízení v regionu nebo domovů pro seniory. Asi 700 dávek poskytly i Moravskoslezskému kraji.

Ředitel Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Petr Arenberger v České televizi uvedl, že dnes nemocnice dostala jednu sadu s 975 dávkami. Podle nového dávkování s nimi bude možné naočkovat až 1170 lidí. Od 7. ledna očekávají nemocnice dvojnásobek a od poloviny měsíce trojnásobek. Na konci února podle něj nemocnice počítá s tím, že by mohla začít očkovat i běžnou populaci.

Prostřednictvím ministerstva si vakcínu podle Sazimy od výrobce objednalo 20 krajských očkovacích center. Distribuuje je tam přímo výrobce. Pokud by je předávaly do dalších zařízení, jako to v minulých dnech udělaly například nemocnice v Brně dalším nemocnicím v Jihomoravském kraji nebo brněnským domovům pro seniory, není za to už podle Sazimy společnost Pfizer odpovědná.

Každé očkovací centrum má podle něj stanovenou kontaktní osobu, která dostala avízo o přepravě jejich dodávky a předpokládaném termínu dodání. "Očkovací centra, nahlášená do seznamu ministerstva zdravotnictví, by tedy měla mít vždy aktuální informace o předpokládaných časech dodání a o místě pohybu zásilky," sdělil ČTK.

Prozatím nemocnice očkují zejména své zaměstnance, postupně se bude začínat i s očkováním veřejnosti. Podle dřívějších informací bude nutné se na očkování předem registrovat, pořadí se pak určí podle věku a nemocí, kterými zájemce o očkování trpí. Registrační systém bude podobný jako pro antigenní testování, spuštěn má být v polovině ledna.