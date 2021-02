Do ČR dnes dorazí první dodávka vakcín od firmy AstraZeneca

Praha - Do Česka dnes ráno dorazí první dodávka vakcíny proti covidu-19 od firmy AstraZeneca, kterou pro použití v EU minulý týden schválila Evropská komise. V první dodávce by mělo být asi 20.000 očkovacích dávek. Distribuci prvních dodávek zajistí firma Avenier ze skupiny Agel podnikatele Tomáše Chrenka do té doby, než zdravotní pojišťovny ve výběrovém řízení vyberou oficiálního distributora pro AstraZeneku. Avenier už je distributorem v ČR pro vakcínu firmy Moderna.

Česko má od firmy AstraZeneca objednány tři miliony dávek vakcíny. Tento měsíc by jich měla firma dodat 130.000, uvedla tento týden na jednání sněmovního podvýboru pro zdravotnictví koordinátorka očkování Kateřina Baťhová. Ředitelka zdravotní péče firmy AstraZeneca pro Českou republiku Jarmila Dolečková v rozhovoru pro páteční MF Dnes uvedla, že by v únoru měla firma dovézt přes 170.000 dávek. Další dodávky se podle ní očekávají 10., 17. a 28. února.

V ČR už zdravotníci očkují dvěma vakcínami, a to od firem Pfizer/BioNTech a od Moderny. Očkovací látku dostávají především zdravotníci, lidé starší 80 let a lidé v domovech pro seniory. Ke čtvrtečnímu večeru bylo podle dat ministerstva zdravotnictví podáno zhruba 327.800 dávek, 78.434 lidí dostalo i potřebnou druhou dávku.