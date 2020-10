Do ČR dnes dorazí další plicní ventilátory, tentokrát z Rakouska

Praha - Hasiči v noci na dnešek přivezli z Maďarska do Česka 150 plicních ventilátorů, které jsou určené pro pacienty s koronavirem, a složili je ve svém skladu ve Zbirohu na Rokycansku. Odtud pak budou distribuovány podle požadavků Ústředního krizového štábu nebo ministerstva zdravotnictví. Dalších 45 ventilátorů dovezou do země rakouští hasiči kolem poledne. Dar Rakouska převezme Správa státních hmotných rezerv (SSHR) pro ministerstvo zdravotnictví a ventilátory budou na rozvoz do nemocnic čekat v jejím skladu v Sedlčanech na Příbramsku. ČTK to řekl vedoucí komunikace Hasičského záchranného sboru ČR Rudolf Kramář.

V předchozích dnech Česko už převzalo zásilku 30 přístrojů z krizových zdravotnických zásob Evropské unie a uloženy byly do skladů v pražské Nemocnici na Bulovce. Podle Kramáře se dále jedná o dodání 105 ventilátorů z Nizozemska. Domlouvá se doprava, doplnil vedoucí komunikace hasičů.

Požadavek na ventilátory vložil Hasičský záchranný sbor do systému CECIS, což je společný komunikační a informační systém unijních zemí pro mimořádné události. Šéf Ústředního krizového štábu a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) před týdnem uvedl, že o plicní ventilátory a přístroje pro podporu plicních funkcí hasiči požádali pro případ, že by nestačily tuzemské kapacity. V minulém týdnu takto hasiči požádali také o nemocniční lůžka.

Po ventilátorech z krizových zdravotnických zásob EU, které dovezli o víkendu z Rumunska tamní hasiči, a z Maďarska má dnes do Česka dorazit 45 přístrojů z Rakouska. Podle Kramáře jde od dar rakouské strany. Patnáct ventilátorů je podle něj invazivních a poskytlo je rakouské ministerstvo vnitra, zbývajících 30 ventilátorů je neinvazivních a pochází od rakouského Červeného kříže.

Další ventilátory má poslat do ČR i Severoatlantická aliance. Podle ministra obrany Lubomíra Metnara (za ANO) NATO schválilo poslání 60 přístrojů z aliančních zásob. V nemocnicích by mohlo pomoci také 182 plicních ventilátorů CoroVent vyvinutých na jaře ve spolupráci s ČVUT a vyrobených za peníze z dobročinné sbírky.

Podle údajů, které v neděli zveřejnilo ministerstvo zdravotnictví, je v Česku 1963 lůžek s umělou plicní ventilací a zhruba 47 procent jich bylo volných. Statistici ale poukazují na to, že se situace může rychle měnit podle počtu nemocných a jejich stavu. Na ventilátoru je nyní zhruba 400 lidí, na konci září to byla zhruba čtvrtina.

Česko má nyní největší přírůstky počtu nakažených v EU. V pátek testy potvrdily koronavirus u více než 15.000 lidí, což byl rekord od březnového začátku šíření epidemie. V neděli přírůstek nových případů po pěti dnech klesl pod deset tisíc, bylo jich 7301, nicméně byl to nejvyšší nedělní nárůst od března. Podle statistik téměř čtyři procenta lidí s covidem-19 potřebují péči v nemocnici.

Ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) ve čtvrtek po jednání vlády uvedl, že stát koupí 600 ventilátorů a 60 dostane darem nebo jako zápůjčku. Kabinet schválil resortu zdravotnictví zvýšení částky na nákupy ze 406 na 700 milionů korun. Peníze se nevyužijí jen na plicní ventilátory, ale i na lůžka nebo na takzvané oxygenátory, tedy přístroje zlepšující zásobení kyslíkem.