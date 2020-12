Do ČR by dnes měla dorazit první dodávka vakcín proti covidu

Praha - Do Česka by dnes měla dorazit první dodávka vakcín proti novému typu koronaviru. Dovezena bude do Fakultní nemocnice Motol, odkud se bude distribuovat do dalších tří pražských a dvou brněnských nemocnic. Hned následující den, tedy v neděli 27. prosince, by mělo začít očkování. Mezi prvními dostane vakcínu premiér Andrej Babiš (ANO).

První symbolická dodávka bude obsahovat 9750 dávek vakcíny, kterou vyvinuly firmy Pfizer a BioNTech. Ta má zatím jako jediná registraci pro použití v EU. Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) v současnosti posuzuje i vakcíny dalších firem.

Přepravu vakcíny do Česka bude zajišťovat přímo firma Pfizer, která ji poveze ze své továrny v belgickém Puursu, kde se také očkovací látky vyrábějí. Převoz zřejmě budou doprovázet bezpečnostní opatření, premiér Babiš už dříve řekl, že dodávka bude mít od hranice ochranu.

Nemocnice, které očkovací látku dostanou, musí být vybaveny mrazáky pro skladování při teplotě minus 70 stupňů Celsia. Zdravotnická zařízení budou schopna naočkovat stovky lidí denně. Nejprve dostanou vakcínu zdravotníci, kteří v nemocnicích pečují o pacienty s těžkým průběhem nemoci covid-19, kterou koronavirus způsobuje. Mezi prvními budou rovněž senioři, kteří jsou hospitalizováni nebo žijí v ústavní péči.

Další dodávka o velikosti asi 20.000 dávek se čeká před koncem roku a zamíří do nemocnic ve všech krajích. Pak budou dodávky od 7. ledna pokračovat v týdenních intervalech. Celkem má Česko zajištěno téměř 12 milionů dávek vakcíny pro skoro sedm milionů osob, ale jsou mezi nimi i objednávky vakcín, které dosud nebyly schváleny pro použití.