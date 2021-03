Do Chorvatska se bez karantény může s oočkováním kteroukoli vakcínou

Záhřeb - Chorvatsko od čtvrtka rozšíří možnosti pro příjezd turistů do země, aniž by museli do karantény. Takový vstup bude možný s negativním výsledkem nejen dosud výlučně PCR testu, ale i testu antigenního, s platným potvrzením o prodělání nemoci covid-19 nebo s potvrzením o vakcinaci. Informoval o tom dnes ministr vnitra Davor Božinović.

Chorvatská vláda se tak rozhodla nečekat na rozhodnutí Evropské unie ohledně takzvaných covidových pasů, konstatují místní média. Především úřady nebudou dělat rozdílu mezi vakcínami, jimiž budou přijíždějící turisté oočkováni. Může tudíž jít nejen o látky, jejichž použití už doporučila Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA), ale i o ruský preparát Sputnik V nebo o některou vakcínu čínských společností.

"Pro naše úřady je důležité pouze to, aby hosté, kteří přijedou, měli ochranu, a sezóna tak prošla s co nejmenším rizikem. Chorvatská ekonomika do značné míry závisí na úspěchu turistické sezóny a cestovní ruch zase do značné míry závisí na cizincích," poznamenal deník Večernji list.

Nicméně Božinović, který je zároveň šéfem chorvatského štábu civilní ochrany, dal najevo, že příliš nepočítá s tím, že uvedená ulehčení nějak výrazněji zvýší počty přijíždějících zahraničních hostů. Poukázal v této souvislosti na přísné restrikce v sousedních státech zavedené kvůli šíření koronavirové nákazy.

Kvůli stále vysokým denním přírůstkům nakažených zpřísnila i chorvatská vláda některá celostátně platná omezující opatření. Například byly zakázány sportovní aktivity v krytých halách s výjimkou platnou pro vrcholové sportovce. Uzavřena jsou i krytá dětská hřiště. Kromě toho platí přísnější opatření schválená regionálními úřady v župách nejvíce postižených šířením koronaviru.