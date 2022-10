Do českých kin vstoupí 27. října ukrajinský film, jehož tvůrci čelí ruské invazi

Praha - V pražském Cinestar Anděl dnes za osobní účasti herce Vitalije Salije představili tvůrci ukrajinský film Já, hrobař. Černá komedie vznikla podle povídek a reálných zážitků scenáristy Pavla Belianského ze hřbitova. Do českých kin vstoupí 27. října. Před projekcí diváci zhlédli natočený pozdrav, ve kterém Belianskij vysvětlil, že nyní čelí na frontě ruské invazi. Režisér filmu Alexej Taraněnko se s diváky v Praze po projekci spojil pomocí telemostu z Kyjeva.

"Mám se dobře, pět hodin jsme neměli elektřinu, jinak je vše v pořádku," popsal aktuální situaci v hlavním městě Ukrajiny.

Hlavní hrdina příběhu Saša pracuje na hřbitově v Kyjevě, ale nemá rád lidi, se kterými se musí každodenně setkávat. Navzdory citlivému povolání nedokáže přemoci svůj sarkasmus. V jeho oboru o zákazníky není nouze, navíc se v něm točí nemalé peníze, což velmi dobře ví i banda mafiánů, kteří se snaží hřbitov ovládnout. Vyhořelý pětatřicátník Saša se snaží znovu najít cestu k lidem a motivaci opět žít.

"Diváci se budou smát i plakat. Zavzpomínají na své dětství, na své blízké. Což je velmi důležité – ne jen sledovat film, ale ponořit se sám do sebe," řekl ke snímku představitel Saši Salij.

"Náš film je především černá komedie, kde se tragické věci velmi těsně prolínají s těmi komickými. Toto mezižánrové houpání vždy diváka osloví," uvedl režisér Taraněnko. "Tragédie a komedie jdou vždy ruku v ruce, není to nic neobvyklého. Oříškem spíše bylo skloubit to ve správném poměru," dodal.

Scenárista Belianskij společně s herci Alexejem Tritěnkem a Andrejem Fedinčikem jsou v současné době na frontě. Další herci a členové štábu jsou zapojeni do praporu DFTG Kyjev, do kyjevské hlídkové policii či do nevládních organizací zajišťující armádě zásoby jídla a léků. Dva členové filmového štábu, elektrikář a osvětlovač, při obraně Ukrajiny na frontě padli. I přes pokračující válku na Ukrajině film v tamních kinech vidělo více než 25.000 diváků.

Film Já, hrobař byl dokončen v roce 2019. Taraněnko uvedl, že i kdyby snímek natáčel v těchto dnech, válku by do něj nezakomponoval. "Náš příběh je trochu jiný, myslím, že vznikne řada jiných a dobrých filmů o válce," podotkl.

Tvůrci i distributoři filmu doufají, že snímek Já, hrobař přispěje k poznání ukrajinské kinematografie. "Od prvních dnů války, která začala 24. února, pozorujeme v Česku velký zájem o ukrajinskou kulturu," uvedla 1. tajemnice ukrajinského velvyslanectví Tetjana Okopná.