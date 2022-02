Do českých hor dorazily o víkendu tisíce lyžařů, nápor byl hlavně v sobotu

Praha - Česká lyžařská střediska mají za sebou dosud nejlepší víkend zimní sezony. Dorazily tisíce lyžařů. Přilákaly je dobré sněhové podmínky. Projevil se také začátek jarních prázdnin, hory zaplňují rekreanti. Nápor na sjezdovkách byl hlavně v sobotu. Nedělní lyžování komplikoval na mnoha místech silný vítr, zjistila ČTK.

Skiareál v krkonošské Rokytnici nad Jizerou měl v sobotu poprvé v této sezoně za den přes 3000 návštěvníků. Dnešek byl slabší, dorazilo zhruba 1800 lidí. "Nahoře je taková bílá tma, není vidět pod nohy. Od rána padá sníh," řekl ředitel areálu Vít Pražák. V největším českém lyžařském středisku Špindlerův Mlýn lyžovalo o víkendu zhruba 7000 lidí. Také v tomto případě byla vyšší návštěvnost v sobotu, kdy tolik nefoukalo.

Plno bylo i v Jizerských horách. Ve třech tamních největších skiareálech, které jsou na Tanvaldském Špičáku, v Hraběticích a Bedřichově lyžovalo za oba dny kolem 10.000 lidí. "V sobotu bylo nejvíc za sezonu, 5500 lidí," uvedl za skiareály Pavel Bažant.

Rekordní minimálně za několik posledních let byla sobotní návštěvnost ve skiareálu na Ještědu v Liberci, přijelo 3150 lyžařů. Dnes to bylo podstatně horší, návštěvníků bylo méně než tisíc. Silný nárazový vítr dnes výrazně omezil lyžování i v Krušných horách. V hlavním areálu Klínovec se lyžovalo jen na severní straně. Na Božím Daru byl v provozu jen skiareál Novako.

Možná dosud nejvyšší návštěvnost hlásí středisko Klíny na Mostecku. "Přesná čísla ještě nemám, ale řekl bych, že sobota byla rekordní v naší historii. To je pro nás zhruba 1200 za den. A to jsou jen lidé, co si koupili skipas," uvedl dnes vedoucí areálu Josef Dlouhý.

Hodně bylo podle něj i běžkařů, pro které bylo připraveno zhruba 50 kilometrů tratí. Vyznavači běžecké stopy si přišli na své i v dalších částech českých hor. V sobotu musela například policie kvůli jejich velkému zájmu na více než hodinu uzavřít přístupové cesty do Bedřichova od Liberce i Janova nad Nisou. U Nového Města na Moravě na Žďársku pak bylo asi 100 kilometrů projetých tratí, přírodní sníh tam ale ubývá. Dnešní teploty byly na Vysočině nad nulou, místy i pršelo.

Plno je v západočeské části Šumavy, dětem z Plzně a okolních okresů začaly totiž v pátek prázdniny. Na Železnorudsku je od pátku hodně lidí, ve městě jsou problémy s parkováním. V provozu jsou všechny sjezdovky a lanovky v Železné Rudě a na Špičáku, v Kašperských Horách či v Nýrsku. Ve středisku Zadov začalo lidí přibývat už od čtvrtka. "V pátek a v sobotu byla návštěvnost velmi nadprůměrná," řekl za skiareál Petr Vondraš. Podotkl, že už pomalu nebylo kde zaparkovat. Rovněž na Lipně zájem odpovídal tomu, že začínají prázdniny ve školách.

Také v Beskydech si vlekaři zájem lidí pochvalovali, potěšila je především sobota. Vedoucí největšího lyžařského střediska v regionu Ski Bílá Jaroslav Vrzgula řekl, že návštěvnost první víkendový den odhaduje na 2500 až 3000 lidí. "V sobotu to byla opravdu taková ta top návštěvnost," uvedl. Naopak menší zájem zažili provozovatelé areálů ve Zlínském kraji, přestože podmínky v nich jsou dobré.

Tisíce lidí lyžovaly o víkendu naopak i na sjezdovkách v Jeseníkách. Zaplnily se také stopy pro běžkaře. V pátek i v sobotu bylo na horách většinou pod mrakem, dnes se přidalo sněžení a silný vítr. Zhruba 80 centimetrů sněhu leží na sjezdovkách ve středisku na Červenohorském sedle. Zatímco v pátek a v sobotu tam lyžovalo v součtu okolo tisícovky lidí, dnes jich byly podle vedoucího areálu Martina Dubského vinou nepříznivého počasí pouze desítky.

Nepříjemnou událost však dnes v Jeseníkách řešili ve skiareálu Přemyslov. Tamní lanovka měla technickou závadu, v té době na ní bylo asi 130 lidí. Část obsazených sedaček technici spustili dolů a lidé tak mohli sami vystoupit. Zhruba 40 lyžařů ale museli evakuovat hasiči ve spolupráci s horskou službou. Jeden člověk utrpěl lehké zranění.