Do České knihy rekordů míří obří tatranka vyrobená v továrně v Lovosicích

Lovosice (Litoměřicko) - Do České knihy rekordů míří obří tatranka. Třináctikilogramovou oplatku vyrobila ručně bývalá zaměstnankyně továrny v Lovosicích na Litoměřicku, která se kvůli tomu vrátila do práce. Je totiž jediná, která to umí. Na dílo, které se předvede, přeměří, zváží a sní v sobotu v Litoměřicích, padlo 3,5 kilogramu mouky a skoro kilogram čokoládové polevy.

"Nejnáročnější je manipulace, musím si hlavně dávat pozor, abych křehký velký plát nerozlomila," řekla ČTK dvaasedmdesátiletá Marie Horáková. Pláty pro maxi tatranku ve firmě Mondelez upekli stejně jako pro běžné malé tatranky. Rozměry jsou dané, a to 680 krát 272 krát 105 milimetrů. Až následně se pláty řežou na menší kousky.

Zatímco v tradiční malé oplatce je pět složek, v té obří je to 25 plátů. Jedna maxi oplatka tak odpovídá 240 kusům běžných tatranek, řekl ČTK výrobní inženýr Roman Kozák. V Lovosicích už dříve obří tatranku vyrobili, pokaždé ji dělala Marie Horáková. "Důležité je rovnoměrně rozetřít náplň. Jeden den se musí namazat, pak se nechá ztuhnout a druhý den se zakrojí do potřebných rozměrů a potře čokoládou," uvedla.

V minulosti velkou oplatku dostali významní partneři nadnárodní firmy. "Teď jsme se rozhodli ji nechat zapsat do knihy rekordů. Stane se tak v sobotu a krájet se pak bude jako dort, ochutnat může každý," uvedl Kozák. Sám si na sušenkách a oplatkách rád smlsne. "No já také, moc ráda," doplnila Horáková.

V obří tatrance je kromě mouky a polevy 4,3 kilogramu vody, která se odpaří při výrobě plátů, 2,9 kilogramu rostlinného tuku 2,6 kilogramu cukru a 1,2 kilogramu tvoří mléčně komponenty.