Do Česka v pondělí přijede ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba

Praha - V pondělí do Česka přijede ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba. V Praze ho přijme jeho protějšek Jan Lipavský (Piráti), následně by měl promluvit na každoroční poradě českých velvyslanců, která začne v Černínském paláci. ČTK o tom dnes informovalo ministerstvo zahraničních věcí, na Kulebův příjezd upozornil server iRozhlas.

Ministři Lipavský a Kuleba budou na bilaterálním jednání hovořit o pokračující české podpoře Ukrajině, která od loňského února čelí ruské agresi, a česko-ukrajinské spolupráci, včetně přípravy Fóra pro Ukrajinu a parlamentního summitu Mezinárodní krymské platformy letos v říjnu v Česku. Na jednání se budou věnovat také podpoře ukrajinského mírového plánu na mezinárodní úrovni a evropské integrační perspektivě Ukrajiny.

Podle informací iRozhlasu by měli ministři mluvit také o problematice únosů ukrajinských dětí nebo o tom, jak pokračuje integrace Ukrajinců v Česku. Tématem by mohlo být také neobsazené místo ukrajinského velvyslance v Česku. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) v neděli v pořadu Partie na CNN Prima News uvedl, že doufá v to, že velvyslanec v Česku bude během týdnů až měsíců.

Pozice není obsazená déle než rok poté, co se poslední velvyslanec Ukrajiny v ČR Jevhen Perebyjnis přesunul na post náměstka ukrajinského ministra zahraničí. Lipavský podle Rakušana napsal svému protějšku Kulebovi opakovaně dopis, aby Ukrajina situaci rychle řešila. "Stejnou informaci jsem předával skrz prezidenta Petra Pavla. Doufáme, že reakce ukrajinské strany bude v řádu týdnů nebo měsíců," uvedl Rakušan v Partii.

Kuleba byl v Česku loni na konci srpna, kdy se zúčastnil neformálního setkání ministrů zahraničí Evropské unie. Sešel se také s předsedy obou komor Parlamentu a navštívil konferenci Forum 2000.