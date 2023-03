Do Česka se v úterý pozdě odpoledne vrátí silný vítr

Praha - V úterý pozdě odpoledne až do půlnoci má v Česku znovu silně foukat, v nárazech až rychlostí kolem 70 kilometrů v hodině. Výstraha meteorologů platí pro celou Českou republiku s výjimkou Moravskoslezského kraje a východu Moravy. ČTK to dnes sdělil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Varování před větrem dnes v noci prodloužil do úterních 07:00. Česko čekají dva teplé dny a silný vítr, v polovině týdne se citelně ochladí.

"Výstrahu před silným větrem pro sever a severovýchod území prodlužujeme až do úterního rána. Zároveň vyhlašujeme výstrahu před silným větrem pro úterní večer a první polovinu noci na středu pro Čechy a západ Moravy a Slezska," uvedli meteorologové. Vítr by se měl v úterý utišit mezi 07:00 a 16:00.

Nyní platné varování před silným větrem se týká především Slezska a severu Moravy, konkrétně celého Moravskoslezského kraje a okresů Jeseník a Šumperk v Olomouckém kraji. V Čechách by mělo silně foukat na Frýdlantsku. Vítr s nárazy až kolem 65 kilometrů v hodině měl podle dosavadní výstrahy ustávat kolem 04:00, nové varování platí o tři hodiny déle.

"V úterý večer a v první polovině noci na středu vítr při přechodu studené fronty opět krátkodobě zesílí a bude doprovázen nárazy kolem 20 m/s (70 km/h)," varovali meteorologové. Týká se to velké většiny Česka, výstraha neplatí v Moravskoslezském kraji, ve Zlínském s výjimkou Kroměřížska a na jihovýchodě Moravy v okolí Hodonína, Kyjova a Veselí nad Moravou.

Velmi větrná byla v Česku páteční noc a sobota. Hasiči v krajích museli vyjíždět k desítkám případů zlomených větví a popadaných stromů. Bez proudu byly kvůli poruchám na vedení tisíce odběratelů. Vítr provázený sněžením působil problémy i na železnici a na silnicích.

Česko čekají dva teplé dny a silný vítr, v polovině týdne se citelně ochladí

Česko čekají dva teplé dny s teplotami kolem 15 stupňů Celsia. Dál bude silně foukat. Na horách očekávají meteorologové vichr s rychlostí až 90 kilometrů v hodině. V polovině týdne vítr postupně ustane a citelně se ochladí. Noční teploty opět spadnou pod bod mrazu. Vyplývá to z týdenní předpovědi, kterou dnes zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Dnešek bude oblačný až zatažený, postupně se obloha promění na polojasnou. Hlavně na severu a severovýchodě bude foukat vítr v nárazech rychlostí až 70 kilometrů v hodině, což odpovídá síle vichru. Na horách bude vichr ještě silnější.

Teplé a větrné počasí ve středu vystřídá ochlazení. Noční teploty klesnou na minus jeden stupeň, přes den bude tři až sedm stupňů Celsia. Ve čtvrtek spadnou noční teploty k minus pěti stupňům. Přes den se pak vyšplhají na pět až devět stupňů Celsia.

Pátek přinese oteplení. Noční mrazíky už hrozit nebudou. Přes den se teploty vrátí až k 15 stupňům Celsia. Podobná předpověď platí i pro víkend. Oblačná až polojasná obloha místy přinese déšť.