Do Česka se v neděli vrátí silný vítr, v Čechách bude foukat do úterý

Praha - Do Česka se v neděli vrátí silný vítr, v nárazech může mít rychlost nad 65 kilometrů v hodině a na horách kolem 90 km/h. V Čechách bude foukat do úterního rána, na Moravě zejména během pondělí. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Vítr, který v noci na dnešek způsobil výpadky elektřiny u víc než 20.000 odběratelů a komplikoval i dopravu na železnici, se má dnes odpoledne utišit. Od půlnoci ale platí nová výstraha před silným západním větrem. "Předpokládáme, že silný vítr s kratšími přestávkami bude přetrvávat na většině našeho území až do úterý," uvedl ČHMÚ. Výstrahu vydal s nízkým stupněm nebezpečí.

Meteorologové varovali před poškozením lesů a stromů a menšími škodami na budovách, lidé by si měli dávat pozor na větrem unášené předměty a zlomené větve. Opatrní mají být řidiči, na horách by lidé měli omezit túry a nechodit na hřebeny.

Pro většinu krajů v Čechách platí výstraha před silným větrem od dnešní půlnoci do úterních 06:00, pro Jihočeský kraj až od nedělní půlnoci. Na Vysočině má silně foukat během nedělního dopoledne, v neděli kolem půlnoci se pak vítr rozšíří také do moravských krajů s výjimkou Zlínského a přetrvá zde do pondělního časného odpoledne.