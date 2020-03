Do Česka přiletí další letadla se zdravotnickým materiálem z Číny

Pardubice/Praha - Do Pardubic dnes po poledni přiletí velkokapacitní ukrajinský letoun An-124 Ruslan s více než 100 tunami zdravotnického materiálu z Číny. Roušky a respirátory ze zásilky poslouží pro ochranu před novým koronavirem. Zdravotnický materiál z Číny přiveze dnes ráno do Česka na pražské letiště také další letadlo společnosti China Eastern, má to být sedm milionů roušek.

Na nedostatek roušek a respirátorů si stěžovaly některé nemocnice i sociální služby. Ruslan by měl do Česka z čínského Šen-čenu spolu s těmito ochrannými prostředky dopravit také například ochranné obleky. Další lety obřího letounu jsou podle ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) naplánovány na příští týden na úterý a pátek.

První zdravotnický materiál přivezl z Číny armádní speciál v noci ze středy na čtvrtek, když přepravil 150.000 rychlotestů na koronavirus. V pátek přistálo v Praze letadlo společnosti China Eastern s 1,1 milionu respirátorů. V následujících šesti týdnech by měla ochranné pomůcky pravidelně přivážet tři letadla čínských aerolinek týdně. Materiál se ukládá v centrálním skladu u Pardubic, odkud se rozváží dál do krajů.

Stát si rovněž objednal celkem sedm letadel u tuzemské společnosti Smartwings. První dvě odletěla už ve čtvrtek, dosud však stojí na letišti v Novosibirsku, kde měla naplánované mezipřistání. Čekají na volné místo na šanghajském letišti, což potrvá nejspíš do neděle.