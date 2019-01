Praha - Dnes v noci a v pondělí bude v celém Česku foukat silný vítr. V nárazech může dosahovat rychlosti až 70 kilometrů v hodině. Zejména na severních horách ale může foukat rychlostí až 110 kilometrů v hodině, varoval dnes Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Na většině území Česka by měl silný severozápadní až západní vítr zeslábnout v pondělí večer. Na východě Čech a v oblasti Českomoravské vrchoviny ale bude silně foukat i v úterý.

Na horách by lidé měli omezit túry a zejména se nevydávat do hřebenových partií. Dbát zvýšené opatrnost by kvůli větru měli dbát také řidiči. Dobré je také upevnit volně uložené předměty a zabezpečit skleníky, radí meteorologové.