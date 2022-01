Do Česka míří streamovací služba Disney+, dorazí v létě

Praha - V Česku zahájí v létě provoz filmová streamovací služba Disney+. Divákům nabídne snímky z produkce studií Disney, Pixar či dokumenty kanálu National Geographic. Spuštění služby v Česku a několika dalších evropských zemích v tiskové zprávě potvrdila společnost The Walt Disney Company. V Česku už působí několik podobných služeb, mimo jiné Netflix, HBO GO nebo české Voyo.

Společnost The Walt Disney Company letos v létě zahájí provoz streamovací služby Disney+ ve 42 zemích a 11 teritoriích v Evropě, na Středním východě a v Africe. Na evropském kontinentě to bude kromě Česka, také na Slovensku, v Polsku, Maďarsku, Rumunsku či v Pobaltí. Dosud byla služba dostupná pouze v západní Evropě a Skandinávii.

Streamovací služba Disney+ nabídne tisíce pořadů a epizod z produkce studií Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic a další zábavní obsah z produkce značky Star. Díky dlouholeté historii společnosti Disney a její bohaté filmografii bude na Disney+ k dispozici jak filmová a televizní klasika, tak nové filmy a pořady z produkce The Walt Disney Studios.

V Česku už působí několik podobných služeb, mimo jiné Netflix či HBO GO. Loni na podzim oznámila záměr vstoupit na český trh americká streamovací platforma HBO Max, během letoška by měla nahradit HBO GO.

Služby streamovacích platforem lze využívat jak v mobilních telefonech, na tabletech či počítačích, tak i na takzvaných chytrých televizorech. Podíl chytrých televizí s připojením k internetu se za poslední čtyři roky ztrojnásobil a v loni v říjnu je využívala více než třetina českých domácností. Počet předplatitelů streamovacích služeb jako Netflix nebo HBO GO se od roku 2019 zvýšil ze tří na deset procent Čechů, vyplývá z loňských podzimních statistik tuzemského zastoupení výrobce elektroniky Philips.