Do Česka dorazila z Číny dodávka 1,1 milionu respirátorů

Praha - Na pražské letiště dnes před polednem dorazilo letadlo se zakoupenými 1,1 miliony respirátorů. Ještě dnes budou převezeny do centrálního skladu do Pardubic a následně rozvezeny do krajů, uvedl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). V sobotu dorazí další dvě letadla z Číny se zdravotnickými pomůckami. V následujících šesti týdnech by pak měla pravidelně přivážet ochranné pomůcky tři letadla týdně.

Česko za dnešní zásilku zaplatí kolem 75 milionů korun, dalších osm milionů stál jejich převoz společností China Eastern.

Hamáček uvedl, že po poledni bude jednat s hejtmany o přerozdělení dodávky. Respirátory budou prioritně předány nemocnicím a zdravotnickým zařízením.

Dnes dopravené respirátory jsou třídy FFP2. Podle Hamáčka jsou určeny pro zdravotníky, kteří nejsou v přímém kontaktu s nakaženými. "Ty jsou nejvíce používány a nejvíce chybí," uvedl ministr. Pro zdravotníky na odděleních, kde budou přímo umísťování nakažení koronavirem, by měly být určeny respirátory vyšší třídy ochrany FFP3.

V sobotu by čínská společnost China Eastern měla přivézt dalších sedm milionů roušek, následně pak obří letoun Ruslan, který si stát zapůjčil na Ukrajině, více než 100 tun roušek, respirátorů a testů na koronavirus nového typu. Dodávku převáženou Ruslanem Hamáček označil za klíčovou, do letadla by se mělo vejít přes 1000 metrů krychlových materiálu. Ruslan přiletí na letiště v Pardubicích.