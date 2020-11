Do Česka dorazí vojenští zdravotníci z Británie a Německa

Praha - Velká Británie pošle do Česka šest vojenských zdravotníků, dorazit by měli v pondělí. O tom, v kterých zařízeních budou působit, rozhodne ministerstvo zdravotnictví. ČTK to sdělilo britské velvyslanectví v Praze. Už v neděli přicestují dva vojenští lékaři z Německa, od pondělí se zapojí na jednotce intenzivní péče v Ústřední vojenské nemocnici v Praze, uvedl na twitteru ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO).

"Velká Británie vyslyšela žádost České republiky o pomoc v boji proti covidu-19 a vyšle vojenský zdravotnický personál. V tuto chvíli by se mělo jednat o šest pracovníků (tzv. Combat Medical Technicians) a měli by dorazit již v pondělí. O tom, v kterých zařízeních na území České republiky budou působit, rozhodne Ministerstvo zdravotnictví ČR," uvedlo britské velvyslanectví.

V neděli podle Metnara přicestuje dvojice vojenských lékařů z Německa, od pondělí se zapojí do služby po boku českých kolegů v Ústřední vojenské nemocnici. Německo také nabídlo v případě potřeby léčbu deseti pacientů v rámci programu Medevac.

"Je to cesta, jak alespoň trochu odlehčit našim lékařům a zdravotníkům. Druhá vlna pandemie ohrožuje celý svět, o to více děkuji spojencům za nabídnutou pomoc," uvedl ministr obrany Lubomír Metnar.

Parlament minulý týden schválil pobyt až 300 vojenských zdravotníků ze zemí Evropské unie a Severoatlantické aliance (NATO) na českém území. Působit zde mohou nanejvýš 90 dnů. Zahraniční vojáci budou v případě nasazení působit beze zbraní a vždy ve spolupráci s českým zdravotním personálem. Pomoc už dříve přislíbily Národní gardy Texasu a Nebrasky. V neděli do Česka přiletěli jejich zástupci, kteří s českými kolegy jednali o konkrétní pomoci.

Kromě vyslání vojenských zdravotníků získalo Česko od spojenců i materiální pomoc, zejména plicní ventilátory. Dostalo je nebo mu byly zapůjčeny například z Německa, Rakouska, Maďarska, Nizozemska či ze strategických zásob EU i NATO.