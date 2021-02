Do Česka dnes přiletí první dvě linky na respirátory z Tchaj-wanu

Praha - Do Česka dnes přiletí první dvě výrobní linky na respirátory darované z Tchaj-wanu. Převezme je Evropské centrum pro vývoj a výrobu respirátorů (ECVVR), které kvůli tomu založily české firmy InoCure a GOOD MASK. Zbývající dvě výrobní linky dopraví lodě, na cestě jsou od konce loňského roku. ČTK to dnes řekl mluvčí ECVVR Aleš Povr. Výroba by mohla začít již na počátku února. Celkem čtyři linky vyrobí až 250.000 kusů ochranných roušek, respirátorů či ústenek denně.

Linky do Česka daruje tchajwanský výrobce Autoland, který je slíbil dodat po loňské návštěvě předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS). Čeští senátoři tehdy navštívili Tchaj-wan k nelibosti Číny, která ostrovní zemi považuje za svou vzbouřenou provincii. Příjemcem linek je ECVVR, které je následně zapůjčí výrobci GOOD MASK. Ten na nich bude v Praze vyrábět klasické respirátory i nanorespirátory.

Autoland si jako podmínku daru stanovil, že ochranné pomůcky budou na linkách vyráběné z českých materiálů, část produkce bude darovaná na veřejně prospěšné účely a obsluhu zajistí na Tchaj-wanu proškolený personál. "O rychlé zprovoznění linek se postarají technici ze společnosti InoCure, kteří se v loňském roce zúčastnili školení přímo ve společnosti Autoland," poznamenal Povr. Matěj Buzgo ze společnosti InoCure poznamenal, že plně automatizované linky jsou velmi složitým zařízením a k jejich sestavení je školení nutné. Předpokládá, že zprovozněné budou v řádu několika dnů a na počátku února by tak mohly začít vyrábět první respirátory.

První dvě linky vypluly z Tchaj-wanu do Česka na konci loňského roku. Kvůli aktuální poptávce po certifikovaných českých FFP2 respirátorech a nanorespirátorech majitel firmy GOOD MASK Martin Ladyr rozhodl o urychlení dopravy. Zbývající dvě výrobní linky proto do Česka dopravuje letadlo. Ladyr poukázal na diskuse o povinném používání respirátorů na veřejných místech. "Této diskusi přidává na dynamice i rychlé šíření nakažlivějších mutací viru covid-19, které může zpomalit pouze účinná ochrana občanů pomocí kvalitních respirátorů se schopností záchytu viru," poznamenal. Vláda přitom důrazně doporučila, aby lidé v MHD či obchodech nosili respirátory FFP2 a KN96.

Poptávka po respirátorech vyráběných firmou GOOD MASK podle Ladyra výrazně převyšuje nabídku, firma proto rozhodla o navýšení produkce až na milion kusů. Očekává, že po zprovoznění všech čtyř tchajwanských linek budou denně produkovat celkem až 250.000 respirátorů a nanorespirátorů třídy FFP2. Vyráběny budou v Praze. Nejméně pět procent jejich měsíční produkce bude darován na veřejně prospěšné účely, přičemž o rozdělení má rozhodnout předseda Senátu Vystrčil.

Podle původních předpokladů měly být linky do Česka dopraveny na přelomu listopadu a prosince. Čeští představitelé v minulosti poukazovali na potřebu dar přijmout v rámci platných zákonů, aby nebyla narušena hospodářská soutěž.