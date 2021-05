Do Česka dnes dorazí první část amerického vojenského konvoje

Praha/Rozvadov (Tachovsko ) - Do Česka dnes večer dorazí první část amerického vojenského konvoje mířící na cvičení NATO v Maďarsku. Na hraniční přechod v Rozvadově na Tachovsku by měli vojáci přijet kolem 20:00. Po dálnici se poté přesunou do Rančířova na Jihlavsku, kde přespí. Druhý den pak vyrazí do Břeclavi, kde Českou republiku opustí.

Přesunu se zúčastní asi 600 amerických vojáků, kteří s sebou budou mít 190 kusů techniky. Rozděleni budou do tří konvojů, každý z nich do Česka dorazí ve večerních až nočních hodinách, první z nich v sobotu, druhý v neděli a třetí v pondělí. Českem budou projíždět v menších skupinách s asi hodinovým rozestupem, aby se omezil vliv na silniční provoz. Poslední američtí vojáci Česko opustí v nočních hodinách z úterý na středu.

Česká armáda v Rančířově vybudovala stanový tábor pro 300 lidí, vojáci se v něm postupně vystřídají. Myšleno v něm je i na protipandemická opatření. Pokud by se mezi vojáky vyskytla nákaza koronaviru, budou pro takový případ připraveny izolační prostory. Všichni američtí vojáci budou před cestou testováni.

Při cestě konvoj využije dálnice D5, přes Pražský okruh zamíří na D1 a z ní na silnici I/38 do Rančířova. Z něj pak vojáci vyrazí k Jihlavě a dále po silnici na D1 do Brna a po dálnici D2 na hraniční přechod v Břeclavi. Návrat Američanů z cvičení je naplánován na 12. až 16. června.