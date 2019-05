Do centra Prahy se sjelo 190 veteránů, slaví výročí Jawy a Aera

Praha - Téměř 190 veteránů se dnes sjelo do pražské Opletalovy ulice na 13. sraz a výstavu historických vozidel. Velké zastoupení měly zejména značky Aero a Jawa, které letos slaví 90 let od svého založení. Historické stroje budou naproti hlavnímu nádraží k vidění do 17:00.

Značku Aero reprezentují vozy od prvního typu 500 až po poslední 50 a také závodní Aero Minor. Jawa je zastoupená předválečnými i poválečnými motocykly včetně několika exemplářů slavného péráku, půllitru OHC nebo závodních strojů. K vidění je ale i šestice vozů Jawa Minor.

Z dalších vozidel na akci návštěvníky zaujmou dva závodní vozy Bugatti, závodní speciál Wikov 7/28 Sport z roku 1929, Škoda Sport pro vytrvalostní závody nebo dva monoposty Tatra. K vidění je i Jaguar E-type, Porsche 911, Lotus Esprit, několik historických škodovek nebo skupina válečných i poválečných jeepů Willys.

Prezident pořádajícího Autoklubu ČR Jan Šťovíček připomněl, že výročí vedle Jawy a Aera slaví i Autoklub ČR, kterému je letos 115 let.

Součástí programu byla ukázka zásahu prvorepublikových četníků, průjezd vozu Bugatti a živá hudba v podání plzeňské swingové kapely The Dixie Hot Licks. Kolem veteránů se procházeli pánové i dámy v dobových kostýmech.