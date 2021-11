Do čela sněmovního petičního výboru zvolili členové předsedu SPD Tomia Okamuru

Praha - Do čela sněmovního petičního výboru dnes zvolili členové předsedu SPD Tomia Okamuru. Do funkce ho na první povolební schůzi výboru navrhl jeho bratr Hayato Okamura (KDU-ČSL), nominaci podpořil také poslanec ANO Ladislav Okleštěk. Oba bratři se kvůli názorovým rozdílům léta nestýkali. Dříve Okamura opakovaně neuspěl při volbě místopředsedy Sněmovny, tuto pozici zastával v minulém volebním období.

Vedení 16členného petičního výboru patří podle politických dohod SPD. Hnutí v něm zastupuje jen Tomio Okamura. V tajné volbě dostal hlasy všech členů. Okamurovo zvolení ještě musí v pátek potvrdit sněmovní plénum. Místopředsedy výboru se stali Petr Vrána (ANO), Nina Nováková (KDU-ČSL) a Tomáš Müller (STAN).

Okamura na dotaz ČTK řekl, že nyní nedokáže odpovědět na otázku, zda by kandidoval do funkce šestého místopředsedy Sněmovny v předpokládané další volbě na plénu. Poukázal na to, že poslanecký klub SPD o této záležitosti ještě nejednal.

Petiční výbor se zabývá zejména peticemi, které obyvatelé adresují poslancům. Projednává také například zprávy o činnosti veřejného ochránce práv a rozpočtové kapitoly kanceláře ombudsmana, úřadu vlády a Úřadu pro ochranu osobních údajů. Členové výboru rovněž kontrolují vládní politiku v oboru lidských práv a práv národnostních menšin.

Okamura neuspěl jako nominant SPD na místopředsedu Sněmovny celkem ve čtyřech kolech dvou voleb, které se konaly na ustavující a na druhé schůzi pléna. Většinou soupeřil s bývalým předsedou Sněmovny Radkem Vondráčkem (ANO), kterého poslanci rovněž nezvolili. Jedno místo v sedmičlenném sněmovním předsednictvu tak zůstalo neobsazené. Vondráčka poslanci zvolili předsedou ústavně-právního výboru.

Poslanci zvolili na ustavující schůzi do vedení Sněmovny vedle předsedkyně Markéty Pekarové Adamové (TOP 09) pětici jejích zástupců, a to Věru Kovářovou (STAN), Jana Bartoška (KDU-ČSL), Jana Skopečka (ODS), Olgu Richterovou (Piráti) a Janu Mračkovou Vildumetzovou (ANO). Pozice šestého místopředsedy patří podle dohod hnutí ANO.