Do čela Škody Auto nastoupil Němec Schäfer

Mladá Boleslav - Novým předsedou představenstva automobilky Škoda Auto byl dnes podle očekávání zvolen Němec Thomas Schäfer, dřívější vrcholný manažer Volkswagenu v jižní Africe. Nově zvolený předseda představenstva nahradí Bernharda Maiera, který končí v čele společnosti po necelých pěti letech. Funkce šéfa Škody Auto se padesátiletý Schäfer ujímá ode dneška. Analytici očekávají, že Schäfer zřejmě pozmění směřování automobilky k levnějším třídám vozů.

Schäfer svou kariéru v automobilovém průmyslu zahájil coby strojní inženýr v roce 1991 ve společnosti Daimler AG. Do roku 2002 pracoval v Německu, v USA a v Jihoafrické republice ve vedoucích funkcích ve výrobě a řízení kvality. V letech 2002 až 2005 stál u zrodu společnosti DaimlerChrysler Malaysia, kde byl pověřen výstavbou a přestavbou prodejních, výrobních a dodavatelských struktur.

Do vrcholového managementu Volkswagenu nastoupil Schäfer v roce 2012. Od roku 2015 je generálním ředitelem jihoafrického zastoupení s působností i pro celý subsaharský africký region. Je také prezidentem Africké asociace výrobců automobilů (AAAM). Během pětiletého působení v Jižní Africe se Schäfer zasloužil o rozvoj prodejní sítě, zvýšil profitabilitu obchodních zastoupení a dovedl koncernové značky Volkswagen, Audi a VW Užitkové vozy k dosavadnímu rekordnímu tržnímu podílu 23,5 procenta.

Podle předsedy podnikové rady Jaroslava Povšíka zatím není jasné, kam Schäfer automobilku nasměruje. "Je to pro mě takzvaně králík vytažený z klobouku, o kterém jsem prakticky nikdy neslyšel. Přichází z Jižní Afriky, v rámci značky se tomu říká větší dílna, je to něco menšího než Kvasiny," řekl Povšík. "Před měsícem jsem s ním mluvil, položil jsem mu otázku číslo jedna, jestli přichází Škodu ztlumit, nebo rozvíjet. A on řekl: Vždycky hraju za tým, kde jsem kapitánem," uvedl Povšík.

Analytici, které ČTK oslovila, očekávají, že Schäfer zřejmě pozmění směřování automobilky k levnějším třídám vozů. Nový šéf podle nich přichází do tuzemské automobilky v nelehké době. "Automobilka utrpěla těžkou ránu zásahem pandemie covid-19 a v nejbližších měsících se bude stále s touto složitou situací vypořádávat," uvedl analytik společnosti Cyrrus Petr Pelc. Podle něj lze od nového vedení čekat úsporná opatření v hospodaření společnosti, včetně omezování mzdových nákladů.

Hlavním úkolem Schäfera bude podle všech oslovených analytiků pozměnit další fungování automobilky. Vedení koncernu Volkswagen, do něhož Škoda Auto patří, si přeje, aby česká automobilka méně konkurovala prémiovým značkám koncernu, jako jsou Volkwagen nebo Audi, a více se zaměřila na levnější vozy. "Měla by tak konkurovat například Dacii či Fiatu," uvedl motoristický novinář Radek Pecák z Deník.cz.

V posledních dnech se jako o možném Maierově nástupci spekulovalo mimo jiné o Martinu Jahnovi, který skončil jako výkonný viceprezident pro prodej a marketing jednoho ze společných podniků skupiny Volkswagen v Číně. "Čechy k tomu nepustí, tam byl favorizovaný pan Jahn, byly rozhovory u rodin a já si osobně myslím, že tam vyhrála ta německá otázka," řekl Povšík. Hlavními akcionáři koncernu Volkswagen jsou rodiny Piëchů a Porschů.

Dosavadní šéf Škody Maier byl do vedení největší tuzemské automobilky povolán v listopadu 2015. Škoda za jeho éry uvedla na trh SUV modely Kodiaq, Karoq nebo Kamiq a zaměřila se na elektromobilitu, digitalizaci a konektivitu. Ředitel Volkswagenu Herbert Diess v minulých dnech pro list Frankfurter Allgemeine Zeitung řekl, že Škoda co do objemu prodaných aut "není dostatečně agresivní" v konkurencí s Korejci a Francouzi. Automobilka musí podle něho posílit pozice v cenově výhodných autech.

Provozní zisk automobilky Škoda Auto se v prvním pololetí propadl kvůli pandemii koronaviru téměř o tři čtvrtiny na 228 milionů eur (zhruba šest miliard Kč). Tržby Škody Auto v pololetí klesly o více než čtvrtinu na 7,5 miliardy eur (196,5 miliardy Kč). Firma očekává postupné oživení trhu ve třetím čtvrtletí. Považuje za možné, že ve čtvrtém čtvrtletí se vrátí na loňskou úroveň.

Škoda Auto loni dodala celosvětově 1,24 milionu aut. Provozuje tři výrobní závody v České republice, vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku a v Indii, většinou prostřednictvím koncernových partnerství, dále na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery. Je aktivní na více než 100 trzích. Zaměstnává téměř 39.000 lidí, z toho v ČR téměř 34.000.