Do Čech dorazily silné bouřky, odpoledne se přesunou na Moravu

Praha - Po extrémně horkém víkendu dnes ráno dorazily do Česka od západu silné bouřky, které se odpoledne přesunou z Čech na Moravu a do Slezska. S výjimkou severozápadních Čech mohou být bouřky velmi silné, provázené krupobitím, silným nárazovým větrem a přívalovým deštěm. Vyplývá to z aktuální výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Původně měly být bouřky intenzivnější jen na východě republiky a dorazit měly později.

"V souvislosti s přechodem studené fronty se dnes mohou vyskytnout intenzivní bouřky (s možností supercel) s kroupami nad dva centimetry, nárazy větru i kolem 90 kilometrů v hodině a přívalovými srážkami s krátkodobými úhrny kolem 30 milimetrů," uvedli meteorologové.

Intenzivní bouřky přejdou dopoledne přes Čechy a Vysočinu, odpoledne se přesunou na Moravu a do Slezska. Večer a v noci mají srážky od severozápadu ustávat.

Zatímco na většině území se po bouřkách ochladí, na jihu Moravy bude i dnes tropické počasí, maximální teploty přesáhnou 31 stupňů Celsia. Vzhledem k suchému a horkému počasí posledních dní ještě platí v celé zemi výstraha na vznik a šíření požárů, po studené frontě a deštích se ale riziko sníží.