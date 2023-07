Do Budapešti jezdí ruský ministr, do Prahy Zelenskyj, poukázal Rakušan

Praha/Budapešť - Zastánci jednoty zemí visegrádské skupiny podle vicepremiéra a ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) nemohou zavírat oči před tím, že Maďarsko ve středu navštívil ruský ministr zdravotnictví Michail Muraško, zatímco do Prahy následující den přijel ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ocenil, že Česko dělá vlastní evropskou politiku a není ve vleku zájmů Polska ani Maďarska.

"Do Maďarska zavítal ruský ministr, do Prahy ukrajinský prezident. Obě návštěvy dělí jen 24 hodin. Vyznavači 'neochvějné jednoty visegradské čtyřky' před tímhle nemohou zavírat oči. ČR nesmí být ve vleku partikulárních zájmů Polska nebo (maďarského premiéra Viktora) Orbána. Dělá vlastní evropskou politiku a je to dobře," napsal dnes Rakušan na twitteru.

Muraškova cesta do Maďarska patřila k výjimečným návštěvám člena ruské vlády v členském státu Evropské unie a Severoatlantické aliance. Šéf maďarské diplomacie Péter Szijjártó na tiskové konferenci po společném jednání s ruským ministrem řekl, že Budapešť chce ponechat otevřené komunikační kanály a zachovat rozumnou a pragmatickou spolupráci s Moskvou.

Válku maďarský ministr zahraničí sice obecně "co nejrozhodněji" odsoudil, ale nezmínil, že ji rozpoutalo Rusko svou invazí. Szijjártó také uvedl, že "dodávky zbraní tuto válku prodlužují" a vyzval k mírovým jednáním.

Visegrádskou skupinu tvoří Česko, Slovensko, Polsko a Maďarsko. Česko o minulém víkendu přebralo od Slovenska roční předsednictví ve V4, při kterém chce navázat na úsilí předchozí předsednické země o návrat ke kořenům spolupráce založené na principu lidských práv, svobody či demokracie. V4 také musí podle českého předsednictví poskytovat jasnou, pevnou a konkrétní podporu nezávislosti, svrchovanosti a územní celistvosti Ukrajiny, která od loňského února čelí ruské invazi.

Český premiér Petr Fiala (ODS) tento týden řekl, že formát V4 nikdo nezatracuje a spolupráce v řadě oblastí existuje. Nelze se ale fixovat pouze na tento formát, míní. Na podzim se mají setkat prezidenti čtyř středoevropských zemí, premiéři až po volbách na Slovensku a v Polsku.

Maďarsko je za vlády Viktora Orbána jediným členem EU a NATO, který stále udržuje úzké vztahy s Moskvou. Maďarsko dosud získává většinu ropy a zemního plynu z Ruska, zatímco zbytek EU z velké části zastavil dovoz z Ruska. Nepodílí se nijak na dodávkách zbraní, které západní spojenci poskytli a poskytují Ukrajině, aby Kyjevu pomohli osvobodit své území okupované Ruskem.