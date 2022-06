Do Bruselu odjíždějí textilie českých tvůrců, které ozdobí sídla Rady EU

Praha - Tapisérie, tedy nástěnný koberec od českých výtvarníků, který bude zdobit sídlo Rady Evropské unie při českém předsednictví, se dnes zkušebně zavěšovala na připravenou konstrukci ve Veletržním paláci. V příštích dnech se zabalí a poveze se do Bruselu, kde se projekt pod názvem Květinová unie představí 12. července. Spolu s kobercem z recyklovaných materiálů budou ve dvou budovách Rady EU – Justus Lipsius a Europa Building.

Ručně tkaná tapisérie je jednou částí projektu, dílo o délce více než 20 metrů vytvořily Barbora Fastrová a Johana Pošová. Čeští umělci se rozhodli v dílech vzniklých pro prezentaci ČR při předsednictví zdůraznit myšlenku evropanství spíše než prezentaci České republiky jako jednoho státu. Jejich projekt spojuje představa společenství květů vyrůstajících z jedné země, která zároveň podtrhuje ekologickou agendu, jež má během českého předsednictví rezonovat.

Symbolem, který si čeští umělci vybrali, je věneček 12 léčivých rostlin. Tvůrci vycházejí z toho, že vití věnců je starobylý a nejen slovanský obyčej. Házení věnečků z kvítí do vody během slunovratu věštilo romantickou budoucnost neprovdaných dívek, ztělesňovalo životní elán mládí i nutnost pokračování života mimo okruh vlastního domova.

Propletený a pevný svazek má být gestem větší evropské sounáležitosti jednotlivých odlišných regionů. Jednoty, která se nevylučuje s lokální identitou, folklorem a tradicí. Motiv květiny je podle autorů i ekologickým apelem v situaci, kdy bude ekologická agenda, i v kontextu války Ukrajiny s Ruskem a energetické krize, jedním z hlavních témat evropského předsednictví.

Metafora věnečku míří i na český národ, často skeptický k velkým idejím přicházejícím zvenčí. Nahrazení vzdálených hvězd květinami je gestem, které má polidštěním pomoci někdy nedůvěřivým Čechům komunikovat myšlenku jednoty v různosti, uvádějí autoři

Apeluje i na přechod k dospělosti a z ní vyplývající odpovědnost země, která letos oslavila 18. výročí vstupu do Evropské unie. Má připomínat, že Václav Havel spolu s dalšími signatáři Charty 77 již v roce 1985 v takzvané Pražské výzvě vybízel k evropskému sjednocení a hovořil o Evropě sjednocené na společném duchovním základu jako o naději pro všechny obyvatele totalitních zemí.

Barbora Fastrová a Johana Pošová vytvořily rozměrnou tapisérii pro prostor, kde se budou konat tiskové konference. Tapisérie, ručně utkaná během šestiměsíční práce z nastříhaného použitého textilu, zobrazuje výpravným způsobem proces recyklace plastových lahví do textilního vlákna. Právě z tohoto recyklovaného textilního vlákna a dalších zbytkových látek jsou připraveny látky návrhářek Overall Office užité na sedácích autorkami.

Dalším dílem je ekologicky vyrobený koberec se zmíněným motivem věnečku, který bude umístěn na podlaze hlavního prostoru atria budovy, v níž se odehrávají jednání Rady EU. Umělci se postarají také o vybavení vnitřních zasedacích a čekárenských prostor rady.

Projekt Květinová unie připravený skupinou devíti českých umělců, textilních designerů a grafiků Jana Brože, Jakuba Chomy, Barbory Fastrové, Johany Pošové, Jakuba Jansy, Valentýny Janů, Martina Kohouta a kolektivu Overall Office, bude v Bruselu do konce roku. Tapisérie se pak vrátí do ČR a bude k vidění ve Veletržním paláci.

Při prvním českém předsednictví Radě EU v roce 2009 byl jeho výrazným prvkem rozruch kolem plastiky sochaře Davida Černého Entropa, která byla oficiální českou prezentací. Plastika se strefovala do stereotypů spojovaných s evropskými státy, některé proti plastice protestovaly. Při oficiálním odhalení díla se za to on i tehdejší ministr pro evropské záležitosti Alexandr Vondra omluvili. Po pádu kabinetu Mirka Topolánka Černý nechal plastiku z budovy předčasně odstranit.