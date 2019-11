Do Británie přichází stále méně občanů EU a více jich odchází

Londýn - Čistá migrace ze zemí Evropské unie do Británie je nejnižší za posledních 16 let, dosáhla jen 48.000. S odvoláním na britský statistický úřad (ONS) o tom informoval zpravodajský web BBC. Čistá migrace je rozdíl mezi počtem cizinců, kteří do země nově přišli, a těmi, kteří zemi opustili. ONS bere v úvahu ty občany EU, kteří v Británii zůstali aspoň 12 měsíců.

Tak nízká jako v posledních dvanácti měsících byla čistá migrace občanů EU do Británie naposledy v roce 2003, tedy ještě před velkým rozšířením unie o deset zemí včetně Česka.

Podle OSN přichází ze zemí Evropské unie méně lidí za prací, rekordní počet se jich ale vrátil domů či odešel do jiné členské země.

Počet unijních občanů, kteří do Británie v uplynulém roce přišli, je nyní nejnižší od konce roku 2013. Podle ONS v posledních dvanácti měsících Británii opustilo 151.000 občanů některé z dalších sedmadvaceti zemí EU. To je historický rekord.

Nejvyšší čistou migraci ze zemí EU registrovala Británie v roce 2015 a na počátku roku 2016, kdy přesahovala 200.000.

V polovině roku 2016 se konalo v Británii referendum o setrvání Británie v EU, které vyhráli příznivci brexitu. Podle předsedy organizace Migration Watch UK Alpa Mehmeta je příčinou poklesu počtu příchozích z EU právě nejistota kolem plánovaného odchodu Británie z EU. Termín brexitu je nyní stanoven na 31. ledna příštího roku.

Podle Madeleine Sumptionové z Oxfordské univerzity ale mohou hrát roli kromě samotné nejistoty kolem brexitu i jiné faktory, jako je pokles hodnoty libry či zlepšování hospodářské situace v chudších zemích EU.