Do Británie dnes přijede americký ministr zahraničí Pompeo

Londýn - Do Británie dnes přijede americký ministr zahraničí Mike Pompeo. V Londýně se setká s premiérkou Theresou Mayovou a šéfem diplomacie Jeremym Huntem a pronese projev o americko-britských vztazích.

Britský deník The Guardian připomněl, že kroky americké diplomacie se od nástupu Donalda Trumpa do Bílého domu mnohdy zásadně liší od postupu Londýna. Týká se to například odstoupení Washingtonu od mezinárodní jaderné dohody s Íránem, kterou Británie podporuje.

V úterý Pompeo náhle zrušil návštěvu Německa, kde se měl ten den sejít s kancléřkou Angelou Merkelovou a ministrem zahraničí Heiko Maasem. Později šéf americké diplomacie přicestoval na neohlášenou návštěvu Iráku. Americké velvyslanectví v Londýně sdělilo, že Pompeova středeční cesta do Londýna se uskuteční podle plánu.