Do brazilského Ria se po více než dvou letech vrací slavný karneval

Rio de Janeiro - Po více než dvouleté přestávce vynucené pandemií covidu-19 se dnes do brazilského Ria de Janeiro vrací tradiční karneval, jehož vrcholem budou v pátek a v sobotu přehlídky 12 škol samby. Každá z nich se bude hudbou a tancem snažit vyjádřit nějaké poselství. Karneval potrvá do 30. dubna, kdy bude vyhlášen vítěz soutěže škol samby.

Témata těchto přehlídek, které hodnotí porota podle různých kritérií od kvality bubeníků po krásu kostýmů, budou jako tradičně i sociální a politická, letos také vzhledem k říjnovým prezidentským volbám. Jedna ze škol se chystá připomenout i karneval z roku 1919, který byl prvním po tehdejší nejhorší vlně pandemie španělské chřipky.

Kvůli pandemii covidu-19 byl i letošní karneval posunut z obvyklého únorového termínu. Loni se nekonal vůbec a ze sambodromu se stalo očkovací místo. Místo velkolepého zahájení, kdy starosta Ria předává symbolický klíč od města králi karnevalu Momovi, se loni konal skromný ceremoniál, při němž starosta v roušce převzal klíč od krále předchozího karnevalu a předal ho zdravotnicím v bílých pláštích.

"Hrozně moc mi chyběl. Karneval prostě miluju," citovala agentura AFP starostu Ria Eduarda Paese, který je v úřadu od loňského ledna a předtím město vedl i v letech 2009–2016. "Karneval ukazuje světu náš lid, který je veselý, nemá předsudky a zosobňuje rozmanitost a náboženskou toleranci," dodal Paes. Jeho předchůdce Marcelo Crivella podobné veselí označoval za necudné a odmítal předat symbolický klíč od města Momovi. Zahajovací ceremoniál místo něj provedl zástupce radnice. Také současný krajně pravicový prezident Jair Bolsonaro se ke karnevalu vyjadřuje kriticky.

"Školy samby jsou reprezentací afro-brazilské kultury," řekl spisovatel Luiz Antonio Simas, který se specializuje na historii samby. Za současné vlády má ale slavnost i politický rozměr, neboť Bolsonara mnozí obviňují i z rasismu.

Karneval v Riu do tohoto šestimilionového města každoročně přiláká několik milionů turistů, kteří přinesou peníze místním podnikatelům i do městské pokladny. Po omezení cestování během pandemie se očekává, že místní hotely by mohly být zaplněny asi z 85 procent.