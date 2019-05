Brandýs nad Labem (u Prahy) - Zhruba tři tisíce lidí dorazily do Brandýsa nad Labem u Prahy na vojensko-historickou akci Audience u císaře Karla I. Návštěvnost je vysoká i přes nepřízeň počasí, řekla ČTK vedoucí odboru kultury Brandýsa nad Labem Zdeňka Tichá.

Akce začala v 11:00 na brandýském nádraží, kam z Prahy přijel parní vlak. Z nádraží se následně vydal průvod historických jednotek k zámku, kde se uskutečnila audience. Na nádraží až do 15:30 stojí Ferdinandův salonní vůz, který si lidé mohou prohlédnout. Vlak po příjezdu do Brandýsa pokračoval na vyhlídkovou jízdu do Mělníka a zpět.

Organizací je letošní akce netradiční. "Akce vždy začínala v zámecké zahradě, proběhla audience a pak se šlo průvodem do baziliky svatého Václava. Letos jsou ale oba staroboleslavské kostely zavřené," řekla Tichá. Proto byla letošní akce zahájena právě příjezdem parního vlaku a samotná audience se odehrála později.

Ve 13:00 se v kostele Obrácení svatého Pavla uskutečnila audienční mše u relikvie Karla I. Ve 14:00 začal doprovodný program, jehož součástí je mimo jiné zahradní slavnost nebo ukázky sokolnictví. Dnešní hlavní část programu zakončí v 17:00 bitva v zámeckých zahradách. Následovat bude ještě koncert v brandýské synagoze.

"Vše probíhá podle plánu, jsme spokojení. Velká návštěvnost byla už na nádraží, kde lidé čekali na parní vlak a teď je plná zámecká zahrada," řekla Tichá. Počasí akci zatím příliš nekomplikuje, obavy z deště zatím přetrvávají kvůli koncertu městského dechového orchestru Godolo, který se má uskutečnit od 16:00 na zámeckém nádvoří.

Letošní ročník je věnován 30. výročí úmrtí rakouské císařovny Zity, kterou k Brandýsu nad Labem vázalo silné pouto vzpomínek na zdejší pobyt v prvních měsících manželství s posledním českým králem Karlem I. Akce připomene také další kulatá výročí, jako je 500. výročí úmrtí císaře Maxmiliána I. a 600. výročí smrti krále Václava IV.