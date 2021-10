Do bohnické léčebny se v omezené podobě vrátil festival Mezi ploty

Praha - Vystoupením kapely Sto zvířat začal dnes v poledne letošní ročník multižánrového festivalu Mezi ploty, který dlouhodobě propojuje svět duševně nemocných a zdravých. V areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice se do neděle představí dvě desítky hudebních či divadelních souborů. Přímo na místo se kvůli protiepidemickým opatřením dostane jen zlomek zájemců, ostatní mohou sledovat stream.

Akci v uplynulých letech navštěvovaly tisíce lidí a festival se rozprostíral po celém rozsáhlém areálu nemocnice. Loni se mohl uskutečnit jen v on-line podobě a letos se smrskl na louku před kostelem svatého Václava. Tam vyrostlo jak pódium pro kapely, tak i plenérová scéna pro ostatní soubory. Vstup na akci i možnost jejího sledování na dálku je zdarma, účinkující se vzdali nároku na honorář.

Hudební nabídka festivalu je i v letošním roce žánrově pestrá - nabízí rock, pop, ska či hip hop. V sobotním bloku zahrají ještě písničkář Vojtaano, hiphopoví Prago Union, Michal Pavlíček s Monikou Načevou, Marta Jandová a program uzavře kapela This!, jejíž součástí je herec Vojta Kotek. V neděli vystoupí Please The Trees, Tomáš Klus nebo Kašpárek v rohlíku. V plenéru se představí bubeníci, tanečníci, nový cirkus i divadelní spolky včetně Bohnické divadelní společnosti.

Organizátoři původně počítali s tím, že vzhledem k pandemické situaci budou muset s vystupujícími i diváky zůstat „před ploty“, na poslední chvíli se však dozvěděli, že za dodržení určitých omezení budou moci do areálu léčebny. Denně vpustí maximálně 500 lidí, kteří se předem zaregistrovali a kteří se u vstupu prokázali buď ukončeným očkováním, nebo negativním testem na covid-19.

Projekt festivalu vznikl v roce 1992, od počátku je spojen s tématy duševního zdraví. Po další tři říjnové víkendy bude na Facebooku následovat série on-line přednášek a diskusí s odborníky z Národního ústavu duševního zdraví, Psychiatrické nemocnice Bohnice a dalších institucí. V následujícím týdnu navíc organizátoři zveřejní také rozhovory se zpěváky či herci, kteří festival podporují – například s písničkářem Xindlem X či s herci Janem Potměšilem a Arnoštem Goldflamem.