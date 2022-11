Do Beskyd se ve větší míře vrací vzácný dravec sokol stěhovavý

Ostrava - Do Beskyd se ve větší míře začal vracet vzácný dravec sokol stěhovavý. Letos tam podle ochránců hnízdily tři páry, které odchovaly devět mláďat. Je to největší zaznamenaný výskyt tohoto dravce za posledních 50 let. ČTK to dnes řekla Karolína Šůlová z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Sokol v tuzemsku ve druhé polovině minulého století zmizel zejména kvůli zamoření krajiny insekticidem DDT. V celé České republice nyní hnízdí více než stovka párů.

Téměř pět desetiletí se tito ptáci v Beskydech nevyskytovali vůbec. "Od roku 2017 jsme začali evidovat každoročně zahnízdění jednoho páru sokolů. Letos ale v Beskydech zahnízdily dokonce páry tři," uvedl Václav Tomášek z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Dodal, že dravci navzdory chladnému jaru odchovali devět mláďat. "Je to opravdu úctyhodný výkon. V době, kdy seděli na vejcích, napadlo 20 centimetrů sněhu a teploty opakovaně klesaly pod bod mrazu," dodal.

Jeden z párů měl ve svém hnízdě dokonce čtyři mláďata, další odchoval tři opeřence a třetí pár odchoval dvě mláďata.

Všechna letos v Beskydech odchovaná mláďata sokolů už byla okroužkována klasickými hliníkovými kroužky. Navíc jim byl odebrán vzorek DNA do Genetické banky Muzea regionu Valašsko, která je zapojena do sítě Národní genetické banky živočichů při Ústavu biologie obratlovců Akademie věd ČR. Ta má sledovat genetickou diverzitu populací všech druhů živočichů v ČR a uchovává jejich unikátní DNA ve speciálních mrazících boxech. "Z genetických vzorků se bude také zjišťovat, zda se do Beskyd sokoli dostali z Polska, Jeseníků nebo ze Slovenska," řekl Zdeněk Tyller z Muzea regionu Valašsko.

Až na několik lokalit se sokol stěhovavý vyskytuje či vyskytoval po celé Zemi. V současné době je ale jeho rozšíření menší, protože na mnoha místech, převážně v rozvinutých industrializovaných oblastech vyhynul. Zásadní podíl na úbytku sokola stěhovavého mělo používání pesticidů, které se přes kořist dravce dostávaly do jejich těl. Většina těchto přípravků jako právě DDT je dnes zakázána. Do některých oblastí, kde sokol vyhynul, se tak tento druh pomalu vrací.

Před rokem 1950 byla populace sokolů v tehdejším Československu poměrně silná. V 70. letech minulého století už ale nebylo při ornitologickém mapování zaznamenáno žádné hnízdění. V letech 2001 až 2003 odborníci počet hnízdících sokolů v České republice odhadovali na 20 až 25 párů.