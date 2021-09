Do Bečvy zasažené katastrofou se po roce vrátily tuny ryb

Přerov - Tuny ryb se již podařilo navrátit rybářům do řeky Bečvy, která byla před rokem zasažena ekologickou havárií. Se zarybňováním počítají i v dalších letech, obnova řeky by podle nich mohla trvat nakonec kratší dobu, než původně očekávali. Pro návrat života jim však chybějí proudní ryby, kterých je nedostatek, řekl ČTK předseda Územního svazu rybářů pro Severní Moravu a Slezsko Pavel Kocián. Z otrávené Bečvy rybáři vylovili po katastrofě 40 tun uhynulých ryb. Podle jejich dnešních odhadů to však bylo zhruba jen 60 procent všech uhynulých ryb. Obraz zkázy mají stále před očima.

"Ta řeka má obrovskou reprodukční schopnost. Dokáže si po takových zvěrstvech pomoci sama, samozřejmě se jí snažíme při tom pomoci. Zarybňování probíhá podle plánů, využíváme prostředky jak z transparentního účtu, tak z příspěvků institucí či darů. Naše úsilí nám však kazí nedostatek násad těchto druhů proudných typů ryb, které nejsou takovým předmětem chovu," uvedl šéf severomoravských rybářů Pavel Kocián. Svaz se tomu snaží pomoci tím, že apeluje na místní organizace s vlastním rybochovem, aby se na tyto druhy ryb zaměřily.

Zarybnění Bečvy už vyšlo na více než milion korun. "Kdyby nebylo této události, stálo by zarybnění tohoto postiženého úseku ročně zhruba 350.000 korun. My se snažíme držet v této době minimálně dvojnásobek této částky," doplnil Kocián.

Do řeky vysadili rybáři postupně parmy, mníky, podoustve či ostroretky, ale i cejny. Snaží se přitom postupně vyplnit ročníky, které katastrofa zahubila, vrací tak do řeky i ryby starší, aby byly schopné co nejdříve vlastní reprodukce. "Je tam plůdek ostroretky, jsou tam roční ryby ostroretky a parmy, podoustve a mníka a v červnu se nám podařilo dovézt asi 14.000 kusů dvouleté parmy, což je ryba o velikosti 17 centimetrů. Život se tak pomalu obnovuje. Zhruba polovina uhynulých ryb byla však osmi až dvanáctiletých," řekl ČTK šéf rybářského svazu v Hustopečích nad Bečvou Stanislav Pernický. Doplnil, že naposledy se v řece minulý víkend vysadilo zhruba 1,5 metráku tloušťů různých velikostí. "Zarybnění stále pokračuje," doplnil.

I po roce mají rybáři zkázu stále před očima, přesto doufají, že obnova bude rychlejší, než původně očekávali. "V první fázi to byly pocity zmaru a zoufalství. To bylo něco opravdu strašného. Ta skepse se prohlubovala tím, že já sám jsem se domníval, že řeka se do původního stavu může dostat přibližně za deset let. Teď už věřím, že to bude daleko kratší doba," doplnil Kocián. "Byla to katastrofa velkého rozsahu, stovky ryb nám umíraly před očima," vzpomněl Pernický.

Na otráveném úseku Bečvy platí od začátku ledna až do odvolání režim chyť a pusť. Kvůli tomuto rozhodnutí lemují úseky Bečvy na Přerovsku cedule, které rybáře na tento režim upozorňují. Podle Kociána bude tento režim pokračovat i v příštím roce.

Ekologická havárie, kterou podle České inspekce životního prostředí způsobily kyanidy, postihla Bečvu v úseku pod Valašským Meziříčím na Vsetínsku až po Přerov. Jedovaté látky do vody unikly loni 20. září, podle odborníků poškodily biotop a podmínky pro všechny na vodu vázané organismy asi na 40 kilometrech toku. Policie v této souvislosti obvinila společnost Energoaqua z Rožnova pod Radhoštěm na Vsetínsku a jejího jednatele Oldřicha Havelku.