Do babyboxu v Písku podruhé někdo odložil stejného chlapce

Písek - V babyboxu v písecké nemocnici se podruhé ocitl chlapec Tobiáš, který byl v péči své babičky. Je to první případ v republice, kdy bylo do babyboxu odloženo jedno dítě dvakrát. ČTK to dnesřekl zakladatel sítě babyboxů Ludvík Hess. Poprvé někdo odložil chlapce jako dvoutýdenního s rodným listem do babyboxu před měsícem, Orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) ho pak svěřil babičce. Nyní zřejmě zamíří podle Hesse k pěstounům, nebo do kojeneckého ústavu.

"Tobiáš je čistě oblečený, celý v bílé kombinéze s modrou čepičkou a modrým dudlíkem. Zdravotníci klučíka okamžitě poznali. Podstatné je, že je zdravý. OSPOD jej svěřil do péče babičce a ta na něj zřejmě nestačila. Vrátila jej ve středu 2. února ve 22:37," uvedl Hess.

Podle něj OSPOD nyní bude řešit další osud chlapce. "Možností je pěstounská péče na přechodnou dobu , případně kojenecký ústav. Samozřejmě ještě musí proběhnout i opatrovnický soud," řekl ČTK Hess.

Tobiáš je prvním letošním dítětem z babyboxu. V celé zemi bylo v těchto speciálních schránkách od jejich zavedení v roce 2006 odloženo 232 dětí, z toho 106 chlapců. Tobiáš má pořadové číslo 233, jelikož se v babyboxu ocitl podruhé.

Babybox je v podstatě novorozenecký inkubátor. Ve chvíli, kdy je do něj dítě vloženo, zapne se vyhřívání a ventilace a s mírnou prodlevou také alarm, který upozorní zdravotnický personál. Schránky jsou umístěny tak, aby se lidé nemuseli bát, že je při odkládání dítěte někdo překvapí. Babyboxy mají kritiky, kteří tvrdí, že odporují Úmluvě o právech dítěte, například právu na jméno, totožnost, státní příslušnost a právu znát své rodiče.