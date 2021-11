Do babyboxu v liberecké nemocnici dnes někdo odložil holčičku

Liberec - Do babyboxu v liberecké krajské nemocnici dnes odpoledne někdo odložil miminko. Je to holčička, byla zabalená v ručníku a v šedivé plyšové dece. Umytá nebyla, pupečník měla podvázaný gumičkou do vlasů. Holčička dostala jméno Adélka. V tiskové zprávě to dnes uvedl zakladatel sítě babyboxů Ludvík Hess.

Adélka je osmým dítětem odloženým do libereckého babyboxu za 13 let jeho existence. V celé zemi bylo v těchto speciálních schránkách od jejich zavedení v roce 2006 odloženo 228 dětí, za letošní rok zatím 14.

Babybox je v podstatě novorozenecký inkubátor, který je v Liberci přístupný z vnější strany budovy Pavilonu pro matku a dítě. Ve chvíli, kdy je do něj dítě vloženo, zapne se vyhřívání a ventilace, a s mírnou prodlevou i alarm, který upozorní zdravotnický personál. Schránky jsou umístěny tak, aby se lidé nemuseli bát, že je při odkládání dítěte někdo překvapí. Babyboxy mají i kritiky, kteří uvádějí, že odporují Úmluvě o právech dítěte, například právu na jméno, totožnost, státní příslušnost a právu znát své rodiče.