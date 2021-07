Do areálu Olympu se vydaly desítky lidí na zahájení olympijského festivalu

Praha – Do areálu pražského Olympu ve Stromovce se dnes vydaly desítky lidí na slavnostní zahájení olympijského festivalu a zahájení olympijských her v Tokiu. Do areálu přivedli rodiče také děti, které si mohly vyzkoušet řadu sportů. Průvodcem a moderátorem zahájení byl bývalý krasobruslař Tomáš Verner a návštěvníkům zahrál zpěvák Mirai Navrátil. Přítomné pozdravil také japonský velvyslanec Hideo Suzuki. Brány parku se otevřely v 9:00. Návštěvníci si budou moci po celou dobu konání her vyzkoušet 47 sportů. Na místě je například 11 tenisových kurtů, prostory pro florbal, lukostřelbu nebo atletiku.

Jedním z cílů je přivést děti ke sportu. Olympijský festival se koná rovněž v Brně, náklady na oba se pohybují kolem 80 milionů korun. Pořadatelem je Český olympijský výbor (ČOV).

"Čekali jsme o něco déle, než jsme mysleli, čekali jsme rok. Přeji, aby jste si všichni vyzkoušeli různé sporty. Je to unikátní možnost prolnout olympijské hry a odpočinek ve Stromovce," řekl místopředseda olympijského výboru Libor Varhaník.

Slavnostního zahájení se zúčastnil také starosta Prahy 7 Jan Čižinský (Praha Sobě), který vyzval všechny, aby sedli na kola a přijeli na olympijský festival, nebo místopředsedkyně Národní sportovní agentury Markéta Kabourková. "Máme jedinečnou příležitost ukázat dětem, jak je pohyb důležitý," řekla.

"Mám vekou radost, že ČOV, ministerstvo vnitra, Praha, Jihomoravský kraj a Brno tento festival pořádají," řekl japonský velvyslanec Hideo Suzuki. Rovněž řekl, že se těší, až bude společně s Čechy sdílet radost z úspěchu českých sportovců. "Doufám, že dojde k ještě dalšímu sblížení mezi Čechy a Japonci," dodal.

Ambasadorkou festivalu je olympijská vítězka a bývalá střelkyně Kateřina Emmons. "Je to obrovská čest a děkuji, že si mě ČOV vybral. Jsem moc hrdá, že mohu být ambasadorkou," řekla. Emmons mohli lidé potkat v areálu u střeleckého sportoviště. Také ona zdůraznila, že doufá, že si děti najdou cestu ke sportu. V areálu se proto konají nábory a součástí je i vzdělávací centrum.

Areál Olympu ČOV vybral podle Varhaníka nejen kvůli spojení se Stromovkou, ale také kvůli tomu, že zde jsou sportoviště, na kterých trénuje řada českých reprezentantů. "Sportoviště, ta jsou tady na špičkové úrovni," řekl.

Součástí parku je zbrusu nový skatepark, který na místě zůstane i po skončení her. Následně si jej převezme magistrát. Ve skateparku se budou denně konat workshopy pro veřejnost, přičemž potřebné vybavení bude zdarma k zapůjčení, ukázky profesionálních jezdců a závody české reprezentace. Na tenisových kurtech si budou moci návštěvníci zdarma zahrát nebo sledovat exhibiční utkání. Reprezentanti se představí i na florbalovém hřišti, které bude rovněž otevřené veřejnosti.

Speciální program čeká nejen děti v prostorách vyhrazených pro atletiku, kde trenéři mimo jiné představí hry a průpravná cvičení atletické všestrannosti. Návštěvníci si mohou rovněž vyzkoušet například lukostřelbu, otestovat dovednosti na závodních kolech nebo zahrát plážový volejbal. Těšit se mohou také na prostory vyhrazené pro golf, bobový trenažér nebo workout hřiště.

V jeden okamžik může areál navštívit nejvýše 2500 osob. Kapacita musí splňovat pravidla pro organizaci venkovních akcí, která souvisejí s covidem-19. Každý návštěvník s výjimkou dětí do šesti let musí prokázat, že je neinfekční. Od pondělí 19. července je na webu olympijskyfestival.cz možná rezervace vstupenek.