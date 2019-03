Praha - Těžký úvod čeká českou fotbalovou reprezentaci v kvalifikaci na mistrovství Evropy 2020. V prvním zápase se utká na jednom z nejslavnější fotbalových stadionů Wembley s Anglií. Podle obránce Pavla Kadeřábka nejede mužstvo do Londýna pro zážitek a už vůbec ne s poraženeckou náladou, přestože domácí výběr je jasným favoritem.

"Nejen já, ale i ostatní kluci hráli na velkých stadionech proti velkým týmům. Samozřejmě kdyby to byl náš první zápas proti nejlepšímu týmu, tak to zážitek je, ale my tam jedeme zkusit něco uhrát," řekl dnes Kadeřábek novinářům.

"Bude to těžké, víme, jakou má Anglie sílu. Ale abychom tam jeli s poraženeckou náladou, jenom si to tam užili, koukli se, jak diváci fandí a jak je stadion velký, tak to určitě ne," doplnil.

Česká obrana si bude muset dát velký pozor na Raheema Sterlinga z Manchesteru City, proti němuž si Kadeřábek na podzim zahrál s Hoffenheimem v základní skupině Ligy mistrů.

"Když vidím jeho statistiky, má snad více gólů než zápasů. Teď má obrovskou fazonu, takový hráč se těžko zastavuje, ale musíme se o to pokusit. Anglie není jen o něm. Je tam Kane, Rashford, mají velkou kvalitu, hlavně v ofenzivě. Myslím si, že dozadu by mohli být zranitelní," uvedl Kadeřábek.

Těší se i na specifickou atmosféru v Anglii. "Když jsme hráli na Manchesteru City, tak ta atmosféra je tam trošku jiná než v Německu v bundeslize, kde se jedou chorály celý zápas. Anglie je impulzivnější, je tam nějaká šance a ten hukot přijde. Diváci se dostanou do varu tím, že se povede nějaká akce," poznamenala opora Hoffenheimu.

Čeští fotbalisté se budou muset obejít bez brankáře Tomáše Vaclíka, který kvůli zranění z prvního zápasu v osmifinále Evropské ligy proti Slavii reprezentaci opustil. "Vacloš byl víceméně gólman číslo jedna, i když se v zápasech střídal s Jirkou Pavlenkou. Bude to určitě velká ztráta, v Seville chytá pravidelně, což je super. Bohužel, fotbal zranění přináší. Máme tři kvalitní gólmany, kteří můžou Tomáše nahradit," konstatoval Kadeřábek.

Nejistá je i účast Bořka Dočkala. "Věřím, že se dá do kupy a a že bude hrát, protože všichni viděli v minulých zápasech, jakým je pro nás přínosem. Ať už v kabině, kde jeho slovo má velkou váhu, tak hlavně na hřišti, kde nám dodává klid a velkou kvalitu v rozehrávce," vyjmenoval Kadeřábek přednosti reprezentačního kapitána.

Bývalý sparťanský obránce skončil v anketě Fotbalista roku na druhém místě za vítězným Vaclíkem. "Pro mě je to obrovská čest. Vždycky jsem se koukal na tahle vyhlášení a říkal jsem si, že bych tam jednou mohl stát. Teď se mi to povedlo podruhé. Tenkrát, když vyhrál David Lafata (v roce 2014), jsem byl taky druhý. Stříbrná mi je souzená," prohlásil Kadeřábek.

"Je to obrovská čest být vyhlášený druhým nejlepším fotbalistou v České republice. Je to pro mě výzva, abych na sobě makal a někdy třeba skončil první," dodal.