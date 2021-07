Do 9. srpna budou moci Češi na Slovensko po první dávce bez karantény

Praha - Od 9. července do 9. srpna budou moci Češi na Slovensko cestovat ihned po první dávce vakcíny proti covidu-19 a nebudou muset nastoupit do karantény. ČTK to dnes sdělil ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD). Slovensko přitom nedávno oznámilo, že bude od pátku až na výjimky vyžadovat při vstupu do země karanténu od cestujících, kteří nejsou plně očkováni.

Kulhánek napsal, že následující měsíc je přechodnou dobou, je tedy možné, že po 9. srpnu se podmínky zpřísní. Na dnešním briefingu ministr také uvedl, že se Slovenskem jedná o možném zmírnění podmínek pro pendlery a pro lidi bydlící blízko hranic.

Stovkám lidí způsobilo komplikace, že Slovensko od pondělí uzavřelo malé hraniční přechody s ČR. Místo běžných několika kilometrů do sousedních obcí musejí nyní využívat velké hraniční přechody, což pro ně znamená cestu dlouhou i 70 kilometrů. Všechny přechody by podle Kulhánka měly být znovu otevřeny o půlnoci z pátku na sobotu.