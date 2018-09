Praha - Hokejisté Komety Brno vstoupí i do nového ročníku extraligy jako její největší favorit. Historicky nejúspěšnější tuzemský klub s 13 tituly se v čele přehledu v dubnu osamostatnil od Jihlavy a cílí na dovršení zlatého hattricku. Vysoké ambice mají také Třinec, Liberec, Sparta a Plzeň. V pořadí 26. extraligová a celkově 81. sezona domácí nejvyšší soutěže začne úvodními zápasy v pátek. Na řadu nových pravidel a jejich úprav či změn si musí od nové sezony zvykat hráči, rozhodčí i fanoušci v českých hokejových soutěžích.

Brno bude usilovat o napodobení série, která se povedla v extralize dosud jen Vsetínu, který opanoval soutěž v letech 1995 až 1999 dokonce pětkrát v řadě. "Nebudu se moc lišit od toho, co jsem říkal loni. Po dvou titulech si nemůžeme klást malé cíle. Prvním je ale dostat se bezpečně po základní části do nejlepší šestky," řekl kouč Kamil Pokorný.

V týmu sice došlo k několika změnám, pod Špilberk ale dorazili zacelit mezery hráči zvučných jmen v čele s útočníkem Lukášem Kašparem. Výraznou změnou je odchod brankářské jedničky Marka Čiliaka, jehož má nahradit Marek Langhamer. "Odchody jsou oproti loňsku o nějaké jednotky vyšší, ale zdravé jádro zůstává pohromadě. Kluci, kteří přišli, mají kvalitu, neboť prošli dobrými soutěžemi," uvedl Pokorný.

Třinec si v minulé sezoně zahrál stejně jako v roce 2015 finále, jediným titulem klubové historie ale zůstává ten z roku 2011. "Není sebemenší důvod, abychom upouštěli od našich ambicí. Spokojený bych byl, pokud by se nám povedlo semifinále. Předpokládám, že to samozřejmě bude vítězné semifinále," prohlásil viceprezident klubu Jan Czudek.

"Favority extraligy dělají hlavně novináři. Já vnímám hlavně náš tým, v němž nebylo moc změn. A ty, jež jsme museli udělat, budou ku prospěchu, abychom pokračovali v nastavené cestě," věří kouč Václav Varaďa.

Liberec po titulu (2016) a loňském stříbru ukončil poslední ročník již ve čtvrtfinále. A není pochyb o tom, že touží po výrazně delší sezoně. "Když se člověk podívá na rozpočty a sílu kádru některých týmů, myslím, že o špičku se popere více mužstev. Já chci ale jednoznačně bojovat o nejvyšší příčky a o medaile v závěru sezony," prohlásil kouč Filip Pešán.

Sparta zareagovala na obrovské zklamání v podobě vyřazení už v předkole angažováním uznávané legendy německého hokeje Uweho Kruppa, který podepsal v dubnu dvouletý kontrakt. "Samozřejmě vím o poslední nepovedené sezoně, ale to už je minulost. A než abych se tím nějak moc zabýval, těším se na to, co je před námi," řekl třiapadesátiletý kouč po svém nástupu.

Ambice a vzestup pod prvním zahraničním koučem mimo Slovensko naznačila už povedená příprava. Sparta vyhrála dva turnaje ze tří, z deseti zápasů by v extralize nebodovala pouze jednou, sedmkrát Pražané slavili vítězství. "Hlavní věc, kterou jsem si z přípravy odnesl, je, že jsme hráli důsledně. Zamlouvala se mi pracovní morálka, motivace a chuť hráčů vítězit. Šlo však jen o přípravu," varoval Krupp.

Příprava a Liga mistrů vyšla skvěle i Plzni, protože z devíti utkání prohrála jediné. "Chceme postoupit přímo do play off, což znamená být do šestého místa. Extraliga je každým rokem vyrovnanější a bude to těžší," řekl nový hlavní kouč Ladislav Čihák. Na lavičce byl už dříve po boku majitele Martina Straky, ten se ale vrátil do kanceláře.

O něco skromněji působí tentokrát Hradec Králové, který loni vyhlásil hodně nahlas útok na titul. Právě Mountfield, Mladá Boleslav a Chomutov tvoří trio, které dosud usilovalo o zlato marně. Nováčkem jsou Karlovy Vary, které si po roce opět prohodily místo s Jihlavou.

Soutěž přišla o několik výrazných osobností. Skončil rekordman v počtu odehraných zápasů (1250) Petr Kadlec, ale také Karel Pilař či Ondřej Veselý. Zatím bez angažmá je Jaroslav Hlinka, neboť se nedočkal nabídky na prodloužení smlouvy ve Spartě. Nejlepší střelec uplynulé sezony Tomáš Mertl zamířil z Plzně do KHL a obléká dres Kunlunu. Jaroslav Bednář se v Hradci Králové přesunul na post sportovního manažera. Celkem osm hráčů podepsalo smlouvy v NHL.

O prodloužení série zápasů bez jediné absence bude usilovat Jakub Lev z Vítkovic, aktuálně jich má 368. K absolutnímu rekordu Petra Lešky 593 mu ale hodně chybí.

Několika změn doznala pravidla. "Někdy kolem nich může být dost emocí, ale doufám, že se s tím popereme. Jsou to pravidla IIHF a musíme je převzít, abychom pak na mezinárodní scéně nepokulhávali," řekl šéf extraligy Josef Řezníček.

Fanoušci budou mít nově více "hokejových dnů" v týdnu, a to vstupem O2 TV na extraligové pole, na němž bude pokračovat i Česká televize. Stabilním hracím dnem je tak vedle úterý, pátku a neděle také sobota, na niž připadnou televizní předehrávky či dohrávky. "Může to mít určitý vliv na návštěvnost, ale věřím, že živá zábava přímo na stadionu zůstane pro fanoušky nadále dostatečně silným lákadlem," podotkl Řezníček.

Po rekordu z minulého ročníku, kdy do hledišť zavítalo 1.985.460 diváků (průměr 5455), by si také přál prolomení hranice dvou milionů. "Měřítkem úspěšnosti extraligy a její atraktivity je divák. Budeme se snažit, aby průměrná návštěvnost neklesla a naopak se to ještě někam posunulo," ujistil Řezníček.

Základní část o obvyklé délce 52 kol odstartuje v pátek. Přímo do čtvrtfinále play off postoupí nejlepší šestice, předkolo čeká opět na celky ze 7. až 10. příčky. Mistr bude znám nejdříve 23. dubna a nejpozději 30. dubna po případném sedmém duelu finálové série.

Poslední čtveřice se utká při zachování bodů z dlouhodobé fáze ve skupině o 11. až 14. místo. Nejhorší dva týmy pak čeká baráž proti dvojici z první ligy. Závěrečné kolo baráže se odehraje 23. dubna.

Nový ročník extraligy odstartuje s řadou pozměněných pravidel

Na řadu nových pravidel a jejich úprav či změn si musí od nové sezony zvykat hráči, rozhodčí i fanoušci v českých hokejových soutěžích. V souvislosti s úpravami pravidel ze strany Mezinárodní hokejové federace IIHF došlo k výraznému zmenšení brankoviště, změně posuzování a trestání některých faulů a dalším. Například trestné střílení už nemusí jet sám faulovaný, ale jakýkoliv hráč týmu.

"Jsou to pravidla IIHF a musíme je převzít, abychom pak na mezinárodní scéně nepokulhávali," řekl na dnešní tiskové konferenci v Praze ředitel extraligy Josef Řezníček. "Bude potřeba shovívavosti, trpělivosti a porozumění, ale na druhou stranu si myslím, že český fanoušek je náročný, takže se asi nevyhneme i určitým věcem, které se mohou i kritizovat," připustil bývalý obránce.

Věří ale, že všichni změny brzy vstřebají. "Probírali jsme to s kluby na valné hromadě a shodli jsme se všichni na tom, že se s tím zkrátka musíme poprat. Důležité bude také to, aby o nových pravidlech věděli sami fanoušci a nevyvolávali nějakou nevoli jen kvůli své neznalosti pravidel," doplnil Řezníček.

Šířka brankoviště se po vzoru NHL ze 360 centimetrů zmenšila jen na 244, naopak směrem do hřiště na délku se království gólmanů lehce rozrostlo ze 180 na 183 centimetrů.

Jinak se bude pohlížet i na určité fauly, například vražení na hrazení. Zatímco dříve se za něj ukládal minimálně menší trest, nyní bude nejnižším možným trestem menší trest a automatický osobní trest. Tedy stejná sazba jako za zásah do oblasti hlavy a krku.

Změna se týká i pravidla o podrážení. "Hráči, který stíhá protihráče s pukem, nejdříve vyklepne puk holí a následně způsobí pád protihráče, bude trest za podrážení přesto uložen. Při brejku nebude nařízeno trestné střílení, ale bude uložen menší trest," stojí v upravených pravidlech.

"Myslíme si, že to bude poměrně složitá věc především na akceptaci diváků. Věříme, že je vzděláme dost na to, aby byli informovaní. Drtivá většina změn je prezentována na stránkách českého hokeje," připomněl předseda komise rozhodčích Vladimír Šindler.

Nově se ve hře objeví pravidlo o pozdním dohrání. "Někdo může sledovat určitou podobnost s pravidlem o nedovoleném bránění a má pravdu. Na druhou stranu odlišnost bylo třeba vymezit. U pozdního dohrání jde o to, že hráč, který odehraje puk, může být atakován jen bezprostředně po jeho odehrání a nikoliv s časovou prodlevou," řekl Šindler.

Mezinárodní hokejová federace rovněž přišla s pravidlem, podle něhož nebude gól uznán v případě, pokud ho hráč umístí do sítě bruslí. V extralize však nadále zůstává původní pravidlo, které umožňuje uznat gól bruslí za předpokladu, že nedošlo k úmyslnému kopnutí puku.

"Myslíme si, že se nejedná o krok správným směrem, neboť je snaha o to, aby padaly góly a když nejde vyloženě o úmyslné kopnutí, jsme proto, aby gól bruslí mohl nadále platit," vysvětlil Šindler.

Přísněji se začne trestat i chybné zahrání nebo postavení hráčů na vhazování. Namísto druhého vykázání bude následovat dvouminutový trest.

"Pořádali jsme školení, na které jsme pozvali všechny kluby z extraligy, první i druhé ligy. Sto procent těchto klubů má mládežnické týmy, které hrají i další soutěže. Setkali jsme se s velkou odezvou. U nižších soutěží taková nebyla, ale podmínky jsme zajistili. A krajské komise rozhodčích mají kompletní materiály k tomu, aby mohli dělat školení na regionální úrovni," ujistil Šindler.

Sporné gólové situace se však budou v hokejové extralize přezkoumávat na základě takzvané trenérské výzvy až od příští sezony 2019/20. Výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje rozhodl, že pravidlo, které platí v NHL, uvede v platnost až ve chvíli, kdy jej bude možno naplno využívat na všech stadionech.

"Plánovali jsme to už nyní, kluby o zavedení tohoto pravidla hodně stály, jenže přídavné zařízení je třeba napojit do nových videosystémů. A při revizích stadionů jsme to ještě v polovině srpna mohli odzkoušet pouze na dvou stadionech. Proto jsme zavedení trenérské výzvy odložili na původně zamýšlený termín," uvedl Řezníček.